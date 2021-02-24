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İspanya'da diktatör Franco'nun son heykeli de kaldırıldı

24.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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İspanya'da diktatör Franco'nun son heykeli de kaldırıldı

İspanya'nın kuzeybatı Afrika'daki özerk şehri Melilla'da diktatör Fransisco Franco'nun son heykeli de yıkıldı.

İspanya'da 2007 yılında çıkarılan Tarihi Bellek yasası ile Franco'ya ait tüm izler silinmeye devam ediliyor. Bugün, Francisco Franco'nun ülkenin Kuzey Afrika'da bulunan özerk şehri Melilla'daki son heykeli de kaldırıldı. Böylece İspanya'yı 40 yıl yönetmiş kanlı diktatör Franco'nun tüm heykelleri kaldırılmış oldu.

Belediye işçileri, tuğla bir platform üzerine kurulu heykeli vinç ve kırıcı matkap yardımıyla sökerek kamyonete yükledi.

Franco'nun 1978'deki ölümünden 3 sene sonra dikilen heykel, Kuzey Afrika'daki Berberi kabileleriyle İspanya arasında 1920'lerde gerçekleşen Rif Savaşı anısına dikilmişti.

Şehrin eğitim ve kültür elçisi Elena Fernandez, "Bugün, Melilla için tarihi bir gün. Bu, Avrupa'da hala kamusal alanda bulunan ve bir diktatöre ait tek heykeldi" dedi.

Yerel mecliste heykelin yıkılması için gerçekleşen oylamada, yalnızca aşırı sağcı parti Vox 'hayır' oyu kullanmıştı. Vox, heykelin Franco'nun diktatörlüğünü değil askeri rolüne atıf yaptığını savundu ve Tarihi Bellek yasasının uygulanmaması gerektiğini belirtti.

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