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İspanya'da kar fırtınası: 600 yol ulaşıma kapandı

11.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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İspanya'da etkili olan son 50 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle üç gündür hayatın durma noktasına geldiği ülkede, 600 yolun ulaşıma kapandığı açıklandı.

İspanya'da etkili olan son 50 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle üç gündür hayatın durma noktasına geldiği ülkede, 600 yolun ulaşıma kapandığı açıklandı.İspanya'yı üç gündür etkisi altına alan ve "Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle, ülke son 50 yılın en yoğun kar yağışına tanık oldu. Kar fırtınası nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği ülkede, 600 yolun ulaşıma kapandığı açıklandı.Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de ise Barajas Havalimanı kapatıldı. İspanya'da etkili olan "Filomena" adı verilen kar fırtınası sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

MAHSUR KALAN 1500 KİŞİ KURTARILDI

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son 50 yılın en yoğun fırtınasıyla karşı karşıyayız. Son derece zor hava şartlarına rağmen şu ana kadar sınırlı sayıda zararımız var. Kar fırtınası nedeniyle 600 ulaşım yolu kapandı. Mahsur kalan 1500 kişi kurtarıldı. Ama yas tutmamız gereken 3 ölümüz oldu" dedi. Öte yandan, aralıksız yağan kardan dolayı ağaçların devrilmesiyle çok sayıda arabanın zarar gördüğü başkent Madrid'de kurtarma çalışmalarına askeri birlikler de destek veriyor.

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