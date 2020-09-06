İspanya'da korkutan gelişme! Koronavirüste ikinci dalga yaşanıyor

Katalonya Politeknik Üniversitesi (UPC) ve Germans Trias i Pujol Üniversite Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yürüttükleri ortak çalışma sonucu hazırladıkları raporu AB Komisyonuna göndererek kamuoyu ile paylaştı.

Avrupa'daki siyasi otoritelere, "ikinci dalgayı durdurmak için hemen harekete geçilmesi" tavsiyesinde bulunulan raporda, aksi halde mart ayındaki günlük ölü ve vaka sayısının zirve yaptığı, hastanelerin yetersiz kaldığı durumun tekrarlayabileceği belirtildi.

İKİNCİ DALGAYA GEÇİLDİ

Raporda, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerde ve kontrollerde yaz başında "bir rahatlamaya" girildiği ve temmuz ayından itibaren yeni vaka artışlarıyla birlikte ikinci dalgaya geçildiği ifade edildi.

Araştırmacılar, "Salgının, kapalı yerlere göre açık alanlarda bulaşma oranının 20 kat daha az olmasına ve İspanya'nın çok sıcak bir iklimde olup, yazın insanların açık alanda daha fazla vakit geçirmesine rağmen nasıl Kovid-19'da en fazla vakanın İspanya'da çıktığına" cevap arıyor.

İspanya'daki vaka artışlarında, şehirler arası çok sık seyahat edilmesinin "kilit öneme sahip olduğu" vurgulanarak, ayrıca bar ve restoranların doluluk oranının da diğer bir etken olabileceği kaydedildi.