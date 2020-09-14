İspanya'da koronavirüs salgınında rekor artış! Son 3 günde 27 bin 404 yeni vaka

Kovid-19 verilerini hafta sonu paylaşmayan Sağlık Bakanlığı, son olarak cuma akşamı 566 bin 326 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 27 bin 404 artışla 593 bin 730 olarak güncelledi.

Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan İspanya, aynı zamanda yeni vakalardaki artış ile de ilk sırada bulunuyor.

Bakanlığın verilerine göre, Kovid-19'dan son 7 günde 207 kişinin hayatını kaybetti ve salgından ölenlerin toplam sayısı 29 bin 848'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde cuma gününden bu yana 101 artış olduğu gözlendi.

Ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1976 hasta bulunuyor ve bunlardan 138'i yoğun bakımda yatıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, salgınla ilgili geçen haftalara nazaran vaka sayılarındaki artışlarda azalma gözlendiğini ama buna rağmen hastanelerde tedavilerde artış olduğunu ifade etti.

1 HAFTADA 137 OKUŞDA KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan Cadena Ser radyosu, ülkenin büyük bölümünde geçen hafta başlayan yeni eğitim yılının ilk haftasında en az 137 okulda Kovid-19 vakalarının tespit edildiğini duyurdu.