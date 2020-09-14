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İspanya'da koronavirüs salgınında rekor artış! Son 3 günde 27 bin 404 yeni vaka

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 21:03 | Son Güncelleme

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısında son 3 günde 27 bin 404 artış oldu.

İspanya'da koronavirüs salgınında rekor artış! Son 3 günde 27 bin 404 yeni vaka

Kovid-19 verilerini hafta sonu paylaşmayan Sağlık Bakanlığı, son olarak cuma akşamı 566 bin 326 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 27 bin 404 artışla 593 bin 730 olarak güncelledi.

Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan İspanya, aynı zamanda yeni vakalardaki artış ile de ilk sırada bulunuyor.

Bakanlığın verilerine göre, Kovid-19'dan son 7 günde 207 kişinin hayatını kaybetti ve salgından ölenlerin toplam sayısı 29 bin 848'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde cuma gününden bu yana 101 artış olduğu gözlendi.

Ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1976 hasta bulunuyor ve bunlardan 138'i yoğun bakımda yatıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, salgınla ilgili geçen haftalara nazaran vaka sayılarındaki artışlarda azalma gözlendiğini ama buna rağmen hastanelerde tedavilerde artış olduğunu ifade etti.

1 HAFTADA 137 OKUŞDA KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan Cadena Ser radyosu, ülkenin büyük bölümünde geçen hafta başlayan yeni eğitim yılının ilk haftasında en az 137 okulda Kovid-19 vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Haberde, Kovid-19 testlerinde 66 öğretmen, 21 öğrencide virüs tespit edildiği, geri kalan 50 vakanın kimliklerinin ise açıklanmadığı kaydedildi.

Şimdiye kadar hepsi Bask bölgesinde olmak üzere 6 anaokul ve 3 kolejin Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldığı, diğer yerlerde ise sadece vakaların çıktığı sınıflardaki öğrencilerin ve öğretmenlerin evlerinde karantinada bekletildikleri bildirildi.

İspanya'daki 17 özerk yönetimin arasından Katalonya, Murcia, Kanarya Adaları ve Asturias'ın da yeni eğitim yılına bugün başlamasıyla ülke genelinde tüm okullar açılmış oldu.

Bu arada İspanya'da aşı adaylarının klinik olarak gönüllüler üzerinde denenmesine yarından itibaren başlanacağı bilgisi paylaşıldı.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 613 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Ülkede salgından şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1871 olurken, vaka sayısı da 64 bin 596'ya çıktı.

Portekiz hükümeti artan günlük vakalardan dolayı 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere ülke genelinde 10 kişiden fazla toplanmaya yasak getirilmesi, alışveriş merkezleri ve dükkanların açılış ve kapanma saatlerinin, alkol satışının ve restoran ile kafeteryaların doluluk oranlarının kısıtlanması gibi ek önlemler almıştı. (AA)

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