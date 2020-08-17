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İspanya'da koronavirüs vakalarında patlama! Korkutan açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 21:03 | Son Güncelleme

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde cuma gününden bu yana yeni vakalarda 16 binden fazla artış açıkladı.

İspanya'da koronavirüs vakalarında patlama! Korkutan açıklama

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son haftalarda dikkati çeken yeni vaka sayılarındaki artış hızının devam ettiği gözlendi.

PCR testlerine göre ülkede tespit edilen toplam Kovid-19 vakasını cuma günü 342 bin 813 olarak veren bakanlık, bugün bu sayıyı 16 bin 269 artışla 359 bin 82 olarak güncelledi.

Diğer yandan perşembe 2935 ve cuma 2987 olarak verilen günlük vaka artışı bugün için 1833 olarak açıklandı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin tümünde yeni vaka tespit edilirken, bunlar arasında Aragon (389), Bask (344), Madrid (324) ve Endülüs (203) bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıktı.

Bakanlık, Kovid-19'dan son 7 günde 54 kişinin öldüğünü ve virüsle bağlantılı hayatını kaybedenlerin toplam sayının 28 bin 646'ya çıktığını duyurdu.

YENİ VAKA ARTIŞLARI 'İYİ VERİ DEĞİL'

Sağlık Bakanlığında Kovid-19'a karşı verilen mücadeleyi yürüten komisyonunun başında bulunan, Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, güncellenen Kovid-19 verileriyle ilgili basına yaptığı değerlendirmede, "16 binlik artışın nedeni yeni vakaların, nüfusun yoğun olduğu yerlerde çıkmasıdır. Bu iyi bir veri değil." dedi.

Kovid-19 vakalarında büyük şehirlerdeki durumların "karışık" olduğunu vurgulayan Simon, ülke içindeki dolaşımın en iyi şekilde kontrol altında tutulması gerektiğine işaret etti.

Kovid-19'da artan vaka sayılarına karşı geçen hafta alınan ek önlemleri de değerlendiren Simon, "Açık alanda sigara içmenin yasaklanması maske çıkarılmasını engelleyebilir. Bu önlem basında daha fazla yankı buldu ama en önemli karar bu değil. Yoğunluğun olduğu disko gibi eğlence yerlerinin kapatılması daha önemli. Virüs sosyal temas ile bulaşıyor. Eylül ayına olabilecek en düşük vaka sayısıyla girmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Bu arada yeni vaka artışında öne çıkan bölgelerden olan ülkenin kuzeydoğusundaki Bask'ta özerk yönetim hükümeti acil sağlık durumu ilan etti. Bask yönetimi, acil sağlık durumuyla ilgili alınacak ek önlemleri yarın duyurulacağını bildirdi.

Katalonya'da olduğu gibi Madrid özerk yönetiminde ise Kovid-19'un yoğun olduğu mahallelerde günde toplam bin kişiyi kapsayacak şekilde toplu PCR testlerine bugünden itibaren başlandı. (AA)

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