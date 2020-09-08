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İspanya'da koronavirüslü hasta denize girdi, polis koruyucu giysilerle göz altına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 20:32 | Son Güncelleme

İspanya’da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kadın hasta, cankurtaran olarak çalıştığı plajda sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, polisi aradı. Sörfçü kadın, koruyucu giysilerle gelen polis memurları tarafından gözaltına alındı.

İspanya'da koronavirüslü hasta denize girdi, polis koruyucu giysilerle göz altına aldı

Olay, İspanya’nın San Sebastian kentindeki La Zurriola plajında meydana geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı plaja giderek sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, kadının virüs testi pozitif çıkmasına rağmen denize girdiğini görünce polisi aradı.

POLİS KORUYUCU GİYSİLERLE GELDİ

Polis ekipleri plaja gelerek denizdeki kadını sudan çıkması konusunda uyardı. Daha sonra virüslü kadın gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının koruyucu giysi giymiş görevliler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü.

İspanya’da karantinadan çıkan ve gözaltına alınan kişilere 6 bin Euro (52 bin 970 TL) kadar para cezası veriliyor. Karantinadan çıkan kişinin başka bir kişiye koronavirüs bulaştırdığı tespit edilirse bu ceza 110 bin Euro'ya (882 bin TL) kadar çıkabiliyor.

İSPANYA’DA SON DURUM

İspanya’da son açıklanan verilere göre 525 bin 459 vaka bulunuyor. Ülkede son günlerde vaka artışı görülürken; toplam can kaybının 29 bin 516 olduğu açıklandı. (DHA)

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