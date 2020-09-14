İspanya'da Kral 6. Felipe'nin kızı Prenses Leonor'a karantina

İspanya'da Kral 6. Felipe'nin büyük kızı ve tahtın ilk veliahtı Prenses Leonor'un bir sınıf arkadaşının Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındığı açıklandı.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, başkent Madrid'deki Santa Maria de los Rosales özel okuluna giden 14 yaşındaki Prensesin diğer tüm sınıf arkadaşlarının da karantina da olduğu bildirildi.

Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın ise kraliyet görevini sürdürdüğü belirtildi.

Madrid özerk yönetimin okullarda uyguladığı Covid-19 protokolü gereği, bir öğrencide Covid-19 vakası tespit edilmesi halinde sadece vakanın çıktığı sınıftaki tüm öğrenciler 14 gün süreyle karantinaya alınıyor.

İspanya, Avrupa'da Covid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

