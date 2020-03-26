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İspanya'da Sağlık Bakanlığının aldığı "Çin malı Kovid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 19:42 | Son Güncelleme

İspanya'da Sağlık Bakanlığının aldığı "Çin malı yeni tip koronavirüs (Covid-19) hızlı tanı kitlerinin" lisanssız çıktığı bildirildi. Sağlık Bakanı Salvador İlla, lisansız çıkan kitlerin tedarikçi firma tarafından değiştirileceğini açıkladı.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının aldığı "Çin malı Kovid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı

Sağlık Bakanı Salvador İlla, yaptığı yazılı açıklamada, yeni alınan Çin malı Kovid-19 hızlı tanı kitlerinin lisanssız olduğuna ilişkin çıkan iddiaları kabul etti.

Söz konusu kitleri "güvenilirliği" bulunan ulusal bir dağıtım şirketinden aldıklarını ve üzerinde "CE" (Avrupa'ya uygunluk) damgası bulunduğunu aktaran İlla, tedarikçi firmayla iletişime geçildiğini, yeni kitlerle değiştirileceğini bildirdi.

9 BİN TANI KİTİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

İspanyol basınında, bugün gündeme getirilen ve mikrobiyoloji laboratuvarlarına göre normalde yüzde 80'in üzerinde olması gereken hassaslık oranının, "Çin malı" kitlerde yüzde 30'u geçmediği ve yanlış sonuçlar verdiği iddiaları yer almıştı.
Söz konusu tanı kitlerinin sayısının 9 bin olduğu öne sürülüyor.

İspanya'da, Covid-19'a karşı mücadelede en büyük sorun, sağlık malzemesi eksikliği olurken; hükümet tarafından dün yapılan açıklamada, Çin'den 432 milyon avroluk sağlık malzemesi alındığı ve hazirana kadar parça parça getirileceği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı İlla da konuya ilişkin, şu ifadeleri kullanmıştı:

550 milyon maske satın aldık. Malzemeler, hemen gelmeye başlayacak. Gelecek 5 haftada 11 milyon eldiven gelecek. Kovid-19, hızlı tanı kitinden ise 5,5 milyon satın aldık ve nisan sonuna kadar hepsi gelecek. Ayrıca nisan ve haziranda 950 solunum cihazı alacağız.

EN FAZLA ÖLÜMÜN OLDUĞU İKİNCİ ÜLKE İSPANYA

Covid-19 teşhisi konulan hastalarda, İtalya'nın ardından dünyada en fazla ölümün olduğu ikinci ülke İspanya'da, Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ölü sayısı 4 bin 89'a, vaka sayısı ise 56 binin üzerine çıktı.


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İspanya koronavirüs hızlı tanı kiti

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