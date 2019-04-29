Sandıktan sosyalist parti çıktı! Şimdi ne olacak?

Başbakan Pedro Sanchez'in lideri olduğu İspanyol Sosyalist İşçi Partisi yüzde 29 oy alarak birinci parti oldu.

123 sandalye kazanan Sosyalistlerin, hükümeti kurmak için bir önceki hükümette ortaklarından biri olan ve bu seçimde 42 sandalye kazanan merkez sol parti Podemos ya da özerk bölgelerden çıkan siyasi partilerin desteğine ihtiyacı olacak.

Sosyalist Parti ve Podemos'un bir araya gelmesi halinde de, hükümet kurmak için gerekli olan 176 sandalyeye ulaşılamıyor. 11 milletvekilinin daha koalisyona katılması gerekiyor.

Sanchez, Bask milliyetçileri ya da Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı partilerin kapısını çalabilir. Ancak geçen ay hükümete verdikleri desteği çekip erken seçime giden yolu açan da, Katalonya partileri olmuştu.

Katalan merkez sol ERC, Katalonya'dan en fazla oyu alan parti oldu. 15 sandalye kazanan ERC'nin lideri Oriol Junqueras, Ekim 2017'de bağımsızlık ilan ettiği için şu an cezaevinde.

İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderlerin yargılandıkları dava Madrid'de başladı

Jonqueras ve diğer Katalan yöneticilerin yargılanması sürecinde Katalan bağımsızlık yanlısı partiler hükümetten çekilmiş ve böylece erken seçim kararı alınmıştı.