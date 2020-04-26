HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam: Balığımı gezdiriyordum

İspanya’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam: Balığımı gezdiriyordum

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

İspanya’da elinde cam fanusla dışarı çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam polis tarafından durdurulunca, "Balığımı gezdiriyordum" dedi.

İspanya’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam: Balığımı gezdiriyordum

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 Mart’tan bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı İspanya’da ilginç bir olay yaşandı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evcil hayvanların yürüyüşe çıkarılmasının serbest olmasını fırsat bilen bir kişi, Lognoro kentinde içinde balığının bulunduğu cam fanusla birlikte dışarı çıktı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam polis tarafından durdurulunca, "Balığımı gezdiriyordum" diyerek kendini savundu. İspanyol polisi, sosyal medya platformu Twitter’dan yasağı delen şahsı paylaşarak, para cezasına çarptırıldığını belirtti.

İspanya’da insanlar sadece zorunlu ihtiyaçları için sokağa çıkabilirken, sokakta yürüyüş ve spor yapmak ise yasak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Önce İspanya sonra İran!Önce İspanya sonra İran!
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü
Anahtar Kelimeler:
İspanya koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

Olay olan soru! 'Demir-döküm tava kullanmak...'

Olay olan soru! 'Demir-döküm tava kullanmak...'

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Playstation 4

Playstation 4

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
Güney Kore’de koronavirüse karşı açık havada sınav

Koronavirüse karşı açık havada sınav!

Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da hasta kalmadı

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

İspanya ve İran'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı

Önce İspanya sonra İran!

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

Hafter milisleri Trablus’un merkezinde sivilleri bombaladı

Hafter milisleri sivilleri bombaladı

Koronavirüs ABD'de hükümet krizi çıkardı! Trump, Sağlık Bakanı Alex Azar'ı görevden alacak

Koronavirüs ABD'de hükümet krizi çıkardı! Trump harekete geçiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.