İspanya'da tabut üreticileri siparişleri karşılayamıyor

Salgından dolayı dışarı çıkma yasağının uygulandığı ülkede birçok şirket kepenk kapatırken ölü sayısının hızla artmasından dolayı tabut siparişleri 8'e katlandı. Reuters'ın haberine göre şirketler bu talebi karşılayabilmek için işe alımlara başvurmaya başladı.

Başkent Madrid yakınlarındaki bir tabut üreticisi bölgeye günde üç yüz tabut gönderdiklerini, üretim kapasitelerini artırmak için son on günde 6 kişinin işe alındığını açıkladı.

13 bin 897 ile İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da 140 bin 511 kişide hastalığın izine rastlandı. Tedavi gören vaka sayısı 83 bin 500'e yaklaşırken iyileşen hasta sayısı ise 43 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 81 bin 10 kişi hayatını kaybetti.

