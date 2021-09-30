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  4. İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 500 metreden geniş bir kayalık oluşturdu

İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 500 metreden geniş bir kayalık oluşturdu

30.09.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5’inci adası La Pala’daki Cumbre Veca Yanardağı’ndan çıkan lavlar, Atlantik Okyanusu'na ulaşmasının ardından suyla teması sonucu adanın kıyı şeridini batı yönüne doğru genişleten, 500 metreden daha geniş bir kayalık çıkıntısı oluşturdu.

İspanya'nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası'nda yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, lav püskürtmeye devam ediyor. İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) Yanardağ Bilimci Vicente Soler sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, lavların suyla akması durumunda karada hasara neden olma ihtimalinin daha düşük olduğunu belirterek, "Bu çıkış yeri, lav akışının şu ana kadar yaptığı gibi yeni bölgeleri işgal etmeye devam etmemesi için en uygun durumu temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

YANARDAĞDAN ÇIKAN LAVLAR 855 YAPIYI YOK ETTİ

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programı Copernicus'a tarafından yapılan açıklamada, 19 Eylül'den bu yana Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların 338 hektarlık alanı kapladığı, 855 yapıyı yok ise ettiği belirtildi. Dün Atlas Okyanusu'na ulaşan ve sıcaklığı yaklaşık bin santigrat dereceye ulaşan lavların suyla temas etmesinin ardından bölgeden beyaz bulutlar yükselirken lavların, patlamaları ve zehirli gaz bulutlarını tetikleme riski nedeniyle adanın 4 belediyesindeki sakinlere, "dışarı çıkmama" uyarısı yapıldı. Kapı ve pencerelerin bant ve ıslak havlularla kapatılması tavsiyesinde bulunuldu. Lavların denize ulaştığı yerin 3,5 kilometre çevresi de yasaklı bölge ilan edildi. Şu ana kadar ise herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı.

LAVLAR 400 MİLYON EURODAN FAZLA HASARA NEDEN OLDU

Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres yaptığı açıklamalarda, yanardağdan akan lavların adanın manzarasını zarar verdiğini ve medyana gelen hasarın maliyetinin ise 400 milyon euroyu aştığını tahmin ettiğini belirtmişti. Ayrıca, yanardağda 19 Eylül'de meydana gelen patlama nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış, bunların arasından 400 turist ise La Palma'nın komşu adası olan Tenerife'ye tahliye edilmişti.

(İHA)

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