HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya’daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada

İspanya’daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada

15.11.2020 15:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İspanya’daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada

İspanya’nın La Gomera Adası’nda sahil şeridindeki uçurumdan kopan dev kayalık çöktü. Tatilcilerin karavanlarının bulunduğu yerin birkaç metre uzağında meydana gelen olay kameraya yansıdı.

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları içinde yer alan La Gomera Adası’nda sahil şeridindeki bir uçurumdan kopan dev kayalık sabah saatlerinde çöktü. Tatilcilerin karavanlarının bulunduğu yerin birkaç metre uzağında meydana gelen olayda, uçurumun bir kısmı çökerek denize karıştı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde uçurumun bir kısmının çökmesi sonrasında büyük bir toz bulutu oluştu.

af4d0647c60e799b52e713bcc193b4d5

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kamp yapan tursitlerin enkaz altında kalmış olabileceği ihtimaline karşı adada acil durum ilan edildiği ifade edildi. Eğitimli köpeklerin bölgede incelemelerde bulunduğu ifade edilirken,olaya illişkin henüz kayıp vakası bildirilmedi.

9bbd7a6aa2b5005040be8af4227d9810

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İsrail ordusu Gazze'yi vurduİsrail ordusu Gazze'yi vurdu
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 10 gün ek süre

Azerbaycan, Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi

Bill Gates'ten adil korona tedavisi için 70 milyon dolarlık fon

Bill Gates'ten flaş hamle! 70 milyon dolarlık ek fon sağlayacak

İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi engellendi

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında kritik görüşme

İngiltere’de Sir Tom Moore kılığına giren 6 yaşındaki çocuk 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

Girdiği kılıkla 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.