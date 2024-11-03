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İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 200'ü geçti! Kral ve Başbakan'a çamurlu saldırı

03.11.2024 18:40
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İspanya'nın Valencia bölgesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi. Sel için bölgeye gelen İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez halk tarafından protesto edildi. Çamurlu saldırıya uğrayan kral ve başbakan için bölge halkı "katiller, katiller" sloganları attı. Bölge halkı sel felaketinde hayatını kaybeden kişi sayısının daha az olabileceğine inanırken, ekiplerin müdahale etmekte geç kaldığını ifade ediyor.

İspanya’da sel felaketinin yaşandığı Valencia bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez, halk tarafından protesto edildi. Paiporta ziyareti sırasında bölge halkı “Katiller, katiller” sloganı atarken, bazı kişiler ise Kral Felipe’nin üzerine çamur fırlattı.

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KRAL VE BAŞBAKAN'A SALDIRDILAR

Kral Felipe’yi korumak için korumaları şemsiye açtı. Kral Felipe ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez bölgeyi terk ettiği sırada ise bir grup bulunduğu araca saldırdı. Bölge halkı, sel felaketinin önlenebileceğini ve ekiplerin müdahalede geç kaldığını ifade ederken, merkezi hükümet halka uyarıda bulunmanın bölgesel yetkililerin sorumluluğunda olduğunu açıkladı.

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CAN KAYBI 217'YE YÜKSELDİ

Sel felaketinin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybı 217’ye yükseldi. Neredeyse tüm can kayıpları Valencia’da yaşanırken, 60’tan fazla can kaybı ise Valencia’da yer alan Paiporta’da kayda geçti.

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İspanya’daki sel felaketi, 1967 yılında Portekiz’de en az 500 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Avrupa'da tek bir ülkede yaşanan en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel İspanya
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