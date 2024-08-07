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  4. İspanya'dan İstanbul Şişli'ye estetik ameliyatı olmak için geldi! Operasyondan birkaç saat sonra hayatını kaybetti

İspanya'dan İstanbul Şişli'ye estetik ameliyatı olmak için geldi! Operasyondan birkaç saat sonra hayatını kaybetti

07.08.2024 00:59
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Estetik ameliyat olmak için İspanya'nın Madrid kentinden İstanbul'a gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli'deki özel bir hastanede geçirdiği cerrahi operasyondan birkaç saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşanan olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İspanya'dan İstanbul Şişli'ye estetik ameliyatı olmak için geldi! Operasyondan birkaç saat sonra hayatını kaybetti

İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan Perla Virginia Baez Garay (42), estetik ameliyat olmak için İstanbul'a geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi kadın 5 Ağustos Pazartesi günü bir estetik cerrah ile anlaşarak Şişli'deki özel bir hastanede çeşitli estetik operasyonlar geçirdi.

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AMELİYATIN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Garay, müşahede için tutulduğu özel hastanede ameliyattan birkaç saat sonra fenalaştı. Solunum sıkıntısı yaşayan kadın yoğun bakım ünitesine alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İspanyol kadının ölümüne ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Perla Virginia Baez Garay'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından ise cenazesi, İspanya'ya gönderilmek üzere ailesi ve konsolosluk yetkililerine teslim edildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli Madrid İspanya estetik
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