İspanya'dan kahreden görüntüler: Hastalar koridorlarda yatırılıyor

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs, Avrupa’yı yeni merkez üssü haline getirdi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye, vaka sayısı ise 28 bin 572'ye yükseldi. İspanya'da her geçen gün artan koronavirüs vakaları, sağlık sisteminin yetersiz kalmasıyla çökme noktasına geldi.

İspanya’da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görülüyor. Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor.

(İHA)

