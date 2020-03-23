HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İspanya'dan kahreden görüntüler: Hastalar koridorlarda yatırılıyor

İspanya'dan kahreden görüntüler: Hastalar koridorlarda yatırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 01:11 | Son Güncelleme

İspanya’da 28 bin 572 koronavirüs vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, koronavirüs tespit edilen hastaların koridorlarda yatırıldığı ortaya çıktı.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs, Avrupa’yı yeni merkez üssü haline getirdi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye, vaka sayısı ise 28 bin 572'ye yükseldi. İspanya'da her geçen gün artan koronavirüs vakaları, sağlık sisteminin yetersiz kalmasıyla çökme noktasına geldi.

İspanya’da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görülüyor. Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
Diyanet İşleri Başkanı: Yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecekDiyanet İşleri Başkanı: Yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecek
Koronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladıKoronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladı
Anahtar Kelimeler:
İspanya koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

Diğer Haberler
Kovid-19 hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor

Kovid-19 hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor

14 gün kuralına uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verildi

14 gün kuralına uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecek

Diyanet İşleri Başkanı: Yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika! Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' bilgilendirmesi

İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' bilgilendirmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.