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İspanya'dan Kovid-19 ile mücadelede 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2020 22:30 | Son Güncelleme

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ülkesindeki iki özerk yönetim tarafından satın alınan solunum cihazlarının Türkiye'nin gösterdiği "dayanışma" sonucu İspanya'ya ulaştırılacağını açıkladı.

İspanya'dan Kovid-19 ile mücadelede 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, İspanyol televizyonu Cuatro'ya yaptığı açıklamada, "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır." dedi.

İspanya'da muhalefet partilerinin, söz konusu olaydan dolayı Türkiye'ye yönelik suçlamalarını sert dille eleştiren Laya, "Türkiye'ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü bir şekilde reddetmek istiyorum. (El koydu, çaldı) gibi doğru olmayan suçlamalar yapıldı. Basında, siyasi partilerde ve kamuoyunda kullanılan bu tip ifadelerin, bizim ikili ilişkilerimize zarar verdiğinin bilinmesi gerekir." diye konuştu.

Laya, konunun diplomatik bir yolla çözüldüğünü aktararak, "Olan şu ki, İspanya'daki iki özerk yönetimin satın aldığı solunum cihazlarının teslimi gecikmiştir. Türkiye, önce bunları ülkesindeki hastalar için kullanmak istemiştir ama İspanya'daki aciliyeti görerek bizimle paylaşmaya karar verdiklerini bu gece bize iletmişlerdir." açıklamasında bulundu.

Söz konusu solunum cihazlarının şu anda lisans işlemlerinin yapıldığını ve ileriki saatlerde İspanya'ya ulaşacağını kaydeden Laya, "İspanya hükümeti tarafından sorumlu ve eylem odaklı, Türk hükümeti tarafından da İspanya'daki acil duruma karşılık veren büyük bir iş yapılmıştır. Verilmesi gereken tek mesaj budur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Laya, Twitter hesabından da Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Dost ve müttefik Türkiye'nin jestine teşekkür ediyoruz." paylaşımında bulundu.

İspanya'nın Castilla y La Mancha ve Navarra özerk yönetimleri, önceki haftalarda bir Türk şirketinden 3 milyon avro karşılığında 150 adet solunum cihazı satın almıştı.

Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de sağlık ekipmanlarının ülkeden çıkışına kısıtlama getirmiş ve bundan dolayı bu cihazların İspanya'ya gönderilmesi süresi uzamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya koronavirüs

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