İspanya: Diktatör Franco'nun varislerinin elindeki yazlık saray alınıyor

İspanya'nın kuzey-batısında bir mahkeme, ülkeyi 1975 yılında ölene kadar 40 yıla yakın süre diktatörlükle yöneten Francisco Franco'nun varisleri tarafından kullanılan bir yazlık sarayın devlete ait olduğuna ve iade edilmesi gerektiğine karar verdi.

Yargıç, Pazo de Meirás adıyla bilinen sarayın, Franco'ya, o zamanki sıfatıyla 'devlet başkanı' olarak verildiğine, şahsına ait bir mülk olmadığına hükmetti.

1939'dan 1975'e kadar İspanya'yı yöneten General Franco'nun varisleri, mal varlığını korumak için defalarca mahkemeye gitmişlerdi.

Aile geçen yıl da Franco'nun kemiklerinin, Madrid yakınlarında Düşenler Vadisi adıyla bilinen ve aşırı sağ için bir mabede dönüşen anıt mezarda kalması için, Sosyalistlerin liderliğindeki hükümete karşı giriştikleri hukuk mücadelesini kaybetmişti.

Yargı bunca yıl sonra neden harekete geçti?

2018 yılında, ölmüş diktatörün torunlarının, yazlık sarayı 8 milyon euroya satışa çıkardığı haberleri büyük tepkiye yok açtı.

Sarayın bulunduğu Galiçya'nın A Coruña bölgesi yetkilileri hemen mahkemeye başvurdu.