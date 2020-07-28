İspanya Dışişleri Bakanı'ndan önce Ankara sonra Atina ziyareti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Laya dün bir araya gelmiş, bu görüşmenin ardından Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına bir ay ara verilebileceğini söylemişti.

ANKARA'NIN ARDINDAN ATİNA'YA ZİYAERET

Laya, Türkiye'nin ardından ziyaret ettiği Atina'da yaptığı açıklamada, "Bu sözlerin gerçeğe dönüşmesi gerekiyor. Masaya oturmak istemek yeterli değil... Umarım bu mesaj somut eyleme dönüşür" dedi.

Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların hangi ülkenin egemenliğinde olduğu konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Fransa da Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanında yer alarak, Türkiye'nin Kıbrıs ve Girit arasındaki bölgede sondaj yapmasına karşı çıkıyor. (Reuters)

