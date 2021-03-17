İspanya dördüncü dalga alarmı veriyor

İspanya, tüm dünya ülkelerini abluka altına alan koronavirüsün etkilerini en çok hisseden ülkelerin başında geliyor. Vaka sayılarının yükselişe geçtiği ülkede, İspanya Sağlık Bakanlığı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, İspanya'da koronavirüs salgının dördüncü dalga sinyalini verdiğini belirtti.

Simon, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda “İspanya’da salgında dördüncü dalganın gerçekleşmesi mümkün. İspanya’daki aşılanma kampanyasının göstereceği ilerleme olası bir dördüncü dalganın meydana gelmesini önlemede kritik bir rol alacak” dedi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs, son 24 saatte 141 kişinin hayatına mal oldu. Bununla birlikte ülkede 4 bin 962 yeni vaka tespi edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre koronavirüs salgınında toplam can kaybı 72 bin 564'e yükselirken, vaka sayısı 3 miyonu 200 bin 24'e yükseldi.

Covid19 salgını sebebiyle 25 Ekim 2020 tarihinden bu yana OHAL ilan eden ülkede, merkezi hükümetle koordinasyonlu bir şekilde yerel yönetimlerin aldıkları önlemler yeni vaka sayıları ve can kayıpları üzerinde azalmayı sağlamıştı.

Hükümet, Paskalya tatilinin sona ereceği (27 Mart-4 Nisan) tarihe kadar salgının yoğun seyrettiği bölgelerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest kısıtlamalarının süreceği kararını aldı. Aynı zamanda ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı da devam ediyor.

