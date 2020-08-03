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İspanya eski Kralı Juan Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 21:32 | Son Güncelleme

İspanya eski Kralı Juan Carlos'un, hakkında çıkan "yolsuzluk" iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldığı bildirildi. Ayrılma kararı Carlos'un oğlu Kral 6. Felipe'ye bildirildi.

İspanya eski Kralı Juan Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı

İspanya Kraliyet Aliesince yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Carlos'un ülkeden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, Carlos'un İspanya'dan ayrılma isteğine ilişkin mektubu oğlu Kral 6. Felipe'ye sunduğu belirtildi.

Carlos'un mektubunda gerektiğinde hakkındaki davalarla ilgili ifade verebileceğini bildirdiği kaydedildi.

DEVLETTEN ALDIĞI MAAŞ KESİLMİŞTİ

Haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zor dönemden geçen İspanya Kraliyet Ailesi, Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un devletten aldığı maaşı kesmişti.

Tahtını 2014'te oğlu 6. Felipe'ye bırakan 82 yaşındaki Juan Carlos kral unvanını korumaya devam ederken, bu zamana kadar devlet bütçesinden yıllık 198 bin 845 avro maaş alıyordu.

İSVİÇRE'NİN ARDINDAN İSPANYOL MAHKEMESİ DE SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Aldığı komisyonun 65 milyon avrosunu arkadaşı Corinna zu-Sayn-Wittgenstein'a bağışladığı ve bunu Panamalı vakıf aracılığıyla İsviçre bankalarındaki bir hesaba göndererek yaptığı iddia edilen Juan Carlos hakkında İsviçre'nin ardından İspanyol mahkemesinde de soruşturma başlatılmıştı.

Juan Carlos ile ilgili söz konusu iddialar hakkında iki kez mecliste soruşturma komisyonu açılması girişiminde bulunulsa da başta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ana muhalefetteki Halk Partisinin (PP) oylarıyla bu teklifler reddedilmişti.

Son yıllarda yolsuzluk iddialarıyla sarsılan İspanya'da kraliyet ailesinde, Kral 6. Felipe'nin eniştesi İnaki Urdangarin, vergi kaçırmak ve mali usulsüzlük suçlamalarıyla görülen davada 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası alarak cezaevine girmişti.

Kraliyet ailesi üyelerine yönelik yolsuzluk suçlamaları İspanya'da zaman zaman rejim tartışmaları yaratsa da ülkedeki mevcut siyasi yapıda en büyük iki siyasi parti olan PSOE ve PP'nin kraliyet ailesine bağlılığı bu tartışmaların büyümesini engelliyor.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açan biri olarak bilinen 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu. (AA)

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