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İspanya, Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünü iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:14 | Son Güncelleme

İspanya, Belçika'nın Flaman Bölgesi Meclis Başkanı Jan Peter Peumans'ın Katalonya'daki durumun Bosna savaşına çok benzediği yönündeki sözleri nedeniyle İspanya'daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünü iptal etti

MADRİD (AA) - İspanya, Belçika'nın Flaman Bölgesi Meclis Başkanı Jan Peter Peumans'ın "kabul edilemez ve yersiz" eleştirileri nedeniyle İspanya'daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünü iptal etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Belçika'nın Madrid Büyükelçisi Marc Calcoen'i Bakanlığa çağırarak, Peumans'ın "İspanya'nın demokratik Avrupa'nın parçası olma şartlarını karşılayamadığı" ve "Katalonya'daki durumun Bosna savaşına çok benzediği" yönündeki sözlerine ilişkin açıklama istedi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre, yarım saat süren görüşmede, Borrell, Büyükelçiye "Belçika gibi müttefik ve dost bir ülkenin kabul edilemez, yersiz ve ortak AB projesini paylaşan iki halk arasındaki kardeşlik ruhuna ters düşen" açıklamasından duyulan "rahatsızlığı" ilettti.

Borrell, ayrıca İspanya'daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünün iptal edildiğini bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde, Belçika Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan Flaman Delegasyonu Başkanı Andre Hebbelinck'in kendisine dokunulmazlık ve ayrıcalık tanıyan diplomatik statüsünün iptal edildiği, ancak isterse herhangi bir AB vatandaşı gibi diplomatik statüden mahrum bir şekilde hizmet vermeye devam edebileceği belirtildi.

Bir ay içinde üçüncü kez Bakanlığa çağrılan Belçika Büyükelçisi Calcoen ise herhangi bir açıklama yapmadan binadan ayrılırken, Peumans'ın açıklamalarına ilişkin soruları "Ona sorun." diyerek cevapsız bıraktı.

- Bosna savaşı benzetmesi

Peumans, geçen hafta, Katalonya'daki durumun Bosna savaşına çok benzediğini belirterek, "İspanya hükümeti, demokratik Avrupa'nın parçası olma şartlarını karşılayamıyor." demişti. Peumans, ayrıca yasa dışı bağımsızlık referandumundaki rollerinden dolayı Katalan siyasetçilerin tutuklamasının da "şiddet eylemi" olduğunu savunmuştu.

Jan Peter Peumans'ın üyesi olduğu Yeni Flaman İttifakı, Flaman Bölgesi'nin Belçika'dan ayrılmasını savunan milliyetçi bir parti olarak öne çıkıyor. Hakkında tutuklama kararı bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, kaçtığı Belçika'da Flaman Bölgesi'nde yaşarken, ayrılıkçı Flamanlar, bağımsızlık yanlısı Katalanlara verdikleri destekle biliniyor.

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