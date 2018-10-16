İspanya, Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünü iptal etti

MADRİD (AA) - İspanya, Belçika'nın Flaman Bölgesi Meclis Başkanı Jan Peter Peumans'ın "kabul edilemez ve yersiz" eleştirileri nedeniyle İspanya'daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünü iptal etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Belçika'nın Madrid Büyükelçisi Marc Calcoen'i Bakanlığa çağırarak, Peumans'ın "İspanya'nın demokratik Avrupa'nın parçası olma şartlarını karşılayamadığı" ve "Katalonya'daki durumun Bosna savaşına çok benzediği" yönündeki sözlerine ilişkin açıklama istedi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre, yarım saat süren görüşmede, Borrell, Büyükelçiye "Belçika gibi müttefik ve dost bir ülkenin kabul edilemez, yersiz ve ortak AB projesini paylaşan iki halk arasındaki kardeşlik ruhuna ters düşen" açıklamasından duyulan "rahatsızlığı" ilettti.

Borrell, ayrıca İspanya'daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünün iptal edildiğini bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde, Belçika Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan Flaman Delegasyonu Başkanı Andre Hebbelinck'in kendisine dokunulmazlık ve ayrıcalık tanıyan diplomatik statüsünün iptal edildiği, ancak isterse herhangi bir AB vatandaşı gibi diplomatik statüden mahrum bir şekilde hizmet vermeye devam edebileceği belirtildi.