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İspanya Hükümeti Franco’nun Mezarını Taşımaya Hazırlanıyor

25.08.2018 20:52 | Son Güncelleme

İspanya’nın merkez sol hükümeti eski Diktatör General Francisco Franco’nun naaşının bulunduğu anıt mezardan çıkarılarak başka yere aktarılması için gereken yasal değişiklikleri onayladı

İspanya Hükümeti Franco’nun Mezarını Taşımaya Hazırlanıyor

İspanya’nın merkez sol hükümeti eski Diktatör General Francisco Franco’nun naaşının bulunduğu anıt mezardan çıkarılarak başka yere aktarılması için gereken yasal değişiklikleri onayladı.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, sosyalist azınlık hükümetinin, meclisin gelecek ay yapılması olası bir oturumda değişiklikleri destekleyeceğinden emin olduğunu söyledi.

İspanya’da 2007’de çıkan Tarihi Hafıza Kanunu’nda yapılacak değişiklik; hükümete Franco’nun naaşını mezardan çıkarma yetkisini verecek. Bu değişiklik Franco’nun aile üyelerinin ve destekçilerinin mezardan çıkartılma işlemine yasal yollarla engel olma çabalarının da önüne geçecek.

Franco’nun naaşının Madrid’in 50 kilometre kuzeybatısında kendisinin emrettiği anıt mezardan çıkartılması, hala 1936-39 yılları arasındaki iç savaşın izleriyle yaşayan İspanya için tarihi bir olay.

Aynı mezarlıkta her iki cephede de savaşmış 34 bin kadar kişinin mezarı var. Bunların çoğunun kimlik tespitleri bile yapılamamış.

Franco’nun naaşını çıkartmanın yanı sıra hükümet, iç savaşın ve Franco diktasının takip eden yılların 114 bin kadar kurbanının da mezarlarından çıkartılmalarını ve kimliklerinin tespit edilmesini planlıyor. Hayatının sonuna kadar İspanya’yı yöneten Franco 1975 yılında ölmüştü.

Franco’nun aile üyelerinin 15 gün içinde çıkartılan naaşın nereye gömülmesini istediklerini beyan etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde hükümet naaşı uygun gördüğü bir yerde toprağa verecek.

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