İspanya hükümetinden ABD'ye ek gümrük vergisi tepkisi

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirme kararına tepki gösterdi.

Bakanlar Kurulu toplantısınının ardından Hükümet Sözcüsü İsabel Celaa ile Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas, ABD'nin ek gümrük vergisi kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Celaa ve Planas, ABD'nin AB'ye ek gümrük vergisi uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uygulanırsa karşılığının verileceğini söyledi.

Bakan Planas, "İspanya hükümeti ve AB, ABD ile bir ticaret savaşına başlamak istemiyor ama eğer başlatırlarsa buna karşılık vereceğiz ve tüm silahlarımızla kendimizi savunacağız." şeklinde konuştu.

Planas, havacılık sektörüyle ilgili ihtilaftan dolayı İspanyol tarım sektörünün ciddi şekilde etkilenmesini önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

İspanyol Bakan, olayla ilgili ABD ile AB'nin müzakere etmesi için 14 Ekim'e kadar zaman olduğunu, ek gümrük vergilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılabileceğini ifade etti.