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İspanya hükümetinden ABD'ye ek gümrük vergisi tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 20:42 | Son Güncelleme

İspanya hükümeti: - "(ABD'den AB'ye ek gümrük vergisi kararı) Kabul edilemez, uygulanırsa karşılık verilir" - İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas: - "İspanya hükümeti ve AB, ABD ile bir ticaret savaşına başlamak istemiyor ama eğer başlatırlarsa buna karşılık vereceğiz ve tüm silahlarımızla kendimizi savunacağız"

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirme kararına tepki gösterdi.

Bakanlar Kurulu toplantısınının ardından Hükümet Sözcüsü İsabel Celaa ile Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas, ABD'nin ek gümrük vergisi kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Celaa ve Planas, ABD'nin AB'ye ek gümrük vergisi uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uygulanırsa karşılığının verileceğini söyledi.

Bakan Planas, "İspanya hükümeti ve AB, ABD ile bir ticaret savaşına başlamak istemiyor ama eğer başlatırlarsa buna karşılık vereceğiz ve tüm silahlarımızla kendimizi savunacağız." şeklinde konuştu.

Planas, havacılık sektörüyle ilgili ihtilaftan dolayı İspanyol tarım sektörünün ciddi şekilde etkilenmesini önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

İspanyol Bakan, olayla ilgili ABD ile AB'nin müzakere etmesi için 14 Ekim'e kadar zaman olduğunu, ek gümrük vergilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılabileceğini ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Celaa da "Müzakere süremiz var." diyerek vergilerin uygulanmaması için halen açık kapı olduğunu belirtse de ardından "Avrupa da büyük ve şu an bunu göstermesi gereken anlardan biri." görüşünü paylaştı.

AB'nin Airbus üretimine yasa dışı destek sağladığına ilişkin ABD'nin yaptığı itiraz Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haklı bulunarak, ABD'nin AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergisi uygulamasına izin verilmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu yeni vergilerin 18 Ekim'de yürürlüğe gireceğini açıklayarak, bundan en çok Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'nin etkileneceği bildirilmişti.

ABD, AB'den ithal edilen peynir, şarap, zeytinyağı ve süt gibi tarım ürünlerine yüzde 25, sivil hava araçları için de yüzde 10 gümrük vergisi öngörüyor.

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