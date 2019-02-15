İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

Adalet Bakanı, diktatör Franco'nun kalıntılarının "onu yüceltmeyecek bir yere defnedileceğini" açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yapan Adalet Bakanı Dolores Delgado, diktatör Franco'nun kalıntılarının nereye taşınmasına karar vermeleri için Franco'nun ailesine 15 gün süre verdiklerini, eğer herhangi bir cevap gelmezse yeni defin yerine hükümetin karar vereceğini söyledi.

MADRİD (AA) - İspanya'da sosyalist azınlık hükümeti, Madrid'deki Şehitler Vadisi'nde (Valle de los Caidos) bulunan diktatör Francisco Franco'nun mezar yerinin taşınacağı yere karar vermesi için ailesine 15 gün süre tanıdı.

Öte yandan Madrid'deki "Francisco Franco Ulusal Vakfı", hükümetin, Franco'nun mezar yerini değiştirme kararının yasa dışı olduğunu savundu. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Franco'nun mezarın açılmasını ve kalıntıların başka yere taşınmasını önlemek için tüm yasal girişimlerin yapılacağı belirtildi.

İspanya'da sosyalist azınlık hükümeti, göreve geldikten kısa bir süre sonra, 24 Ağustos'ta diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı. İspanyol meclisinde de onaylanan kararnamesi sonrası hükümet yetkilileri ilk aralık sonu daha sonra da ocak ayı sonunda diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına dair açıklamalar yapmış ancak bunu sonuçlandırmamıştı.

Diktatör Franco'nun ailesinin, mezarın açılması ve kalıntıların başka yere taşınmasının hemen durdurulmasına ilişkin talebi Yüksek Mahkeme tarafından reddedilse de ailenin konuya ilişkin diğer başvuruları mahkeme tarafından henüz sonuçlandırılmadı.

Bu arada İspanyol basınında yer alan haberlerde, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesinin devlete maliyetinin yaklaşık 3 bin 800 avro olacağı iddia edildi.