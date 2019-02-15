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İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:41 | Son Güncelleme

Hükümet, diktatör Francisco Franco'nun mezar yerinin taşınacağı yere karar vermesi için ailesine 15 gün süre tanıdı - Hükümet, Franco'nun kalıntılarının "onu yüceltmeyecek bir yere defnedileceğini" açıkladı

MADRİD (AA) - İspanya'da sosyalist azınlık hükümeti, Madrid'deki Şehitler Vadisi'nde (Valle de los Caidos) bulunan diktatör Francisco Franco'nun mezar yerinin taşınacağı yere karar vermesi için ailesine 15 gün süre tanıdı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yapan Adalet Bakanı Dolores Delgado, diktatör Franco'nun kalıntılarının nereye taşınmasına karar vermeleri için Franco'nun ailesine 15 gün süre verdiklerini, eğer herhangi bir cevap gelmezse yeni defin yerine hükümetin karar vereceğini söyledi.

Delgado, daha önceden gündeme gelen, diktatör Franco'nun kalıntılarının Madrid'in merkezindeki Almudena Kilisesi'ne taşınması olasılığının gerek Madrid özerk yönetiminin kamu güvenliği gerekçesiyle karşı çıkması gerekse Tarihi Bellek Yasası'nın maddeleri gereği mümkün olmadığını vurguladı.

Adalet Bakanı, diktatör Franco'nun kalıntılarının "onu yüceltmeyecek bir yere defnedileceğini" açıkladı.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken seçim öncesinde sosyalist hükümetin diktatör Franco'nun mezar yerini değiştirmeyi sonlandırması bekleniyor.

Öte yandan Madrid'deki "Francisco Franco Ulusal Vakfı", hükümetin, Franco'nun mezar yerini değiştirme kararının yasa dışı olduğunu savundu. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Franco'nun mezarın açılmasını ve kalıntıların başka yere taşınmasını önlemek için tüm yasal girişimlerin yapılacağı belirtildi.

İspanya'da sosyalist azınlık hükümeti, göreve geldikten kısa bir süre sonra, 24 Ağustos'ta diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı. İspanyol meclisinde de onaylanan kararnamesi sonrası hükümet yetkilileri ilk aralık sonu daha sonra da ocak ayı sonunda diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına dair açıklamalar yapmış ancak bunu sonuçlandırmamıştı.

Diktatör Franco'nun ailesinin, mezarın açılması ve kalıntıların başka yere taşınmasının hemen durdurulmasına ilişkin talebi Yüksek Mahkeme tarafından reddedilse de ailenin konuya ilişkin diğer başvuruları mahkeme tarafından henüz sonuçlandırılmadı.

Bu arada İspanyol basınında yer alan haberlerde, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesinin devlete maliyetinin yaklaşık 3 bin 800 avro olacağı iddia edildi.

İspanya'da İç Savaş ve sonrasında 1936-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilika'da diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarı ile İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybedenlerden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da burada bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

- Hükümet, diktatör Francisco Franco'nun mezar yerinin taşınacağı yere karar vermesi için ailesine 15 gün süre tanıdı - Hükümet, Franco'nun kalıntılarının "onu yüceltmeyecek bir yere defnedileceğini" açıkladı

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre
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diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi İspanya İspanya hükümeti Valle de los Caidos

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