İspanya hükümetinden Katalonya'nın e-devlet projesine karşı adım

MADRİD (AA) - İspanya'da sosyalist hükümet, Katalonya özerk yönetiminin e-devlet kurarak dijital ortama taşımayı planladığı bağımsızlık girişimlerini durdurmak için kanun hükmünde kararname çıkardı.

İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde Pedro Sanchez başbakanlığındaki geçici hükümet, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimleri önlemek için adımlar atmayı sürdürüyor.

Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez, bir radyoya yaptığı açıklamada, "Çevrimiçi ya da çevrimdışı hiçbir bağımsızlık olmayacak." dedi.

Sanchez, Bakanlar Kurulunda kabul edilen, dijital güvenlikle ilgili kanun hükmündeki kararnameyle Katalonya'daki e-devlet girişimlerinin durdurulması için son noktanın konulduğunu ifade etti.

Kararnameyle, İspanyol devletine bağlı kamu idarelerinin tüm internet sunucularının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olmasının şart koşulduğu ve veri akışının denetleneceği bildirdi.

Sanchez, bu kararnameye rağmen Katalonya özerk hükümetinin "dijital devlet" projesini sürdürmesi halinde, Katalonya'daki özerklik haklarının kısaltılması ya da merkezi hükümete devredilmesini içeren diğer yasal önlemleri almaktan çekinmeyeceklerini söyledi.