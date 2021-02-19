İspanya ifade özgürlüğünü tartışıyor

Koalisyonun küçük ortağı sol popülist Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias ise Hasel'in tutuklanmasının İspanyol demokrasisi ile ilgili soru işaretleri doğurduğunu söylemişti. Podemos milletvekili Pablo Echenique da sosyal medyada protestocuları destekleyen bir paylaşım yapmıştı.

Sanchez "Demokrasi asla hiçbir zaman şiddeti haklı çıkarmaz" diyerek gösterilerde şiddet kullanılmasının "kabul edilemez" olduğunu da sözlerine ekledi.

Hasel'in serbest bırakılması talebiyle protestolar devam ederken Başbakan Pedro Sanchez Cuma günü yaptığı açıklamada İspanyol demokrasisinin "Bir an önce ifade özgürlüğünü genişletmek ve iyileştirmekle yükümlü" olduğunu söyledi.

Hükümetin gelecekte benzer tutuklamalar olmaması için yasal değişiklik yapması bekleniyor. Ancak hükümetin geçen hafta ifade özgürlüğü ile ilgili yasaları daha az kısıtlayıcı hale getirmeye çalışacağını açıklamasına rağmen bu Hasel'in tutuklanmasını etkilemiyor. Bu nedenle Podemos, Hasel için af çıkartılmasını isteyeceğini duyurdu.

Radikal sol çigisi ile bilinen Hasel "terörizmi öven" ve Kraliyet ailesine hakaret içeren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Protestolar sürüyor

Üç gecedir devam eden protesto gösterilerinde 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Göstericiler Barselona'da polisle çatışırken, yanıcı madde ve taş atan göstericilere güvenlik güçlerinin cop ve plastik mermiyle müdahale ettiği bildirildi. Gösterilerde onlarca gösterici ve polis memurunun da yaralandığı aktarılıyor.

Protestoların başladığı Katalonya bölgesinden ülkenin diğer şehirlerine de yayıldığı bildiriliyor. Hafta sonu gösterilerin devam etmesi bekleniyor.

AFP, dpa / SSB, JD

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