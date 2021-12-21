HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya: Jambon ve uyuşturucu dolu Noel sepeti için çekilişe baskın

İspanya: Jambon ve uyuşturucu dolu Noel sepeti için çekilişe baskın

21.12.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da polis, çeşitli uyuşturucular ve jambon bacağı dolu Noel sepetini, çekilişle dağıtmaya çalışan iki kişiyi tutukladı.

İspanya: Jambon ve uyuşturucu dolu Noel sepeti için çekilişe baskın

İspanya'da polis, çeşitli uyuşturucular ve jambon bacağı dolu Noel sepetini, çekilişle dağıtmaya çalışan iki kişiyi tutukladı.

Polis, çekilişle ülkenin doğusundaki Murcia kentinde bulunan bir uyuşturucu hücreevinde yaptıkları baskında karşılaştı.

Evdeki bir İspanyol ve Arjantinli'nin narko-sepet (narconestas) ödüllü Noel ve Yeni Yıl çekilişi düzenledikleri tespit edildi.

Sepette, kokain, haşhaş esrar, alkol, tütün ve 8 kiloluk kür edilmiş jambon olduğ belirtildi.

Evin duvarında da çekilişe giren müşterilerin isimlerinin olduğu, Noel Günü ve İspanya'da çok önemli bir tatil günü olan 6 Ocak Üç Kral Bayramı'nda iki sepetin talihlileriyle buluşturulmasının planlandığı kaydedildi.

İki sarı çıkartmada, çekilişin reklamı yapılıyor.

Noel çekilişinin biletleri 5, ikinci çekilişin biletleri ise 10 eurodan satılıyor.

Polis ayrıca 165 dişi hint keneviri ve yetiştiricilikte kullanılan 33 halojen lamba bulunduğunu açıkladı.

1 kilo kıyılmış, 5 kilo da kıyılmamış esrar ve bir miktar kokain ilie haşhaş esrar da bulundu.

İspanya'da Noel ve yılbaşı tatili döneminde, alkol ve jambon da dahil çeşitli yiyeceklerden oluşan sepetler hediye etmek bir gelenek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Toplum destekliyor! Japonya’da 3 mahkum idam edildi Toplum destekliyor! Japonya’da 3 mahkum idam edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati, dövize endeksli TL mevduatının detaylarını açıkladı

Bakan Nebati, dövize endeksli TL mevduatının detaylarını açıkladı

Otomobil alacaklar dikkat! 'Haberi aldık' diyerek duyurdu: Fiyatlarda...

Otomobil alacaklar dikkat! 'Haberi aldık' diyerek duyurdu: Fiyatlarda...

Dolar düşünce halay çektiler

Dolar düşünce halay çektiler

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Kılıçdaroğlu'ndan döviz endeksli TL mevduatı paketi açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan döviz endeksli TL mevduatı paketi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.