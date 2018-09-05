İspanya, Katalonya'ya takviye polis gücü gönderiyor

İçişleri Bakanlığı, ayrıca kırsal kesimlerde görev yapan güvenlik teşkilatı Guardia Civil mensubu 300 polisin de 15 Ekim'den önce bölgeden ayrılmasını askıya aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararın gerekçesi "kamu güvenliğini garantiye almak" şeklinde açıklandı.

Yerel polis teşkilatı Mossos'a yardım edecek olan polisler, aynı zamanda kamu binalarını da koruyacak. Bu kapsamda, ilk ekip Galicia'dan sevk edilirken, onlara önümüzdeki günlerde diğer bölgelerden gelecek polisler de katılacak.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra, dün yaptığı bir konuşmada, ayrılıkçıları, planlanan halk toplantılarına yoğun katılım sağlamaya ve sokakları doldurmaya çağırarak, kalabalıkların İspanyol hükümetinin bölgeye kendi kaderini tayin hakkı vermesine yardımcı olacağını söylemişti.

İspanya hükümeti, Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumu öncesi de bölgeye binlerce polis göndermiş ve oy verme işlemine müdahale etmişti.

- Süreç

Katalonya, diktatör Francisco Franco'nun ölümünden 3 yıl sonra yapılan 1978 Anayasası çerçevesinde özerk olmuş, 2006'da ise yasal bir değişiklikle daha fazla yetki elde etmişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi, 2010'da yasal değişikliğin İspanyolca yerine Katalancaya öncelik veren ve bölgeyi bir ulus olarak tanımlayan maddelerini iptal edince bağımsızlık tartışmaları alevlenmişti.

Geçen sene 1 Ekim'de yapılan ve İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumunun ardından yerel parlamento 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel yönetimi görevden almış, bölgeyi doğrudan idare etmeye başlamış ve mahkemeler de bazı yöneticilerin tutuklanmasına karar vermişti. 21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış ve bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.

