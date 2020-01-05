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  4. İspanya kıyılarına ulaşan teknelerden birinde 1 düzensiz göçmen ölü bulundu

İspanya kıyılarına ulaşan teknelerden birinde 1 düzensiz göçmen ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 00:44 | Son Güncelleme

İspanya kıyılarına ulaşan teknelerden birinde 1 düzensiz göçmen ölü bulundu

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesi kıyılarına son 24 saat içinde teknelerle gelen düzensiz göçmenlerden 1'inin öldüğü, 1'inin de kayıp olduğu bildirildi.

Murcia özerk hükümeti yetkililerinden İspanyol basınına yapılan açıklamada, Cezayir uyruklu 36 düzensiz göçmenin üç farklı tekneyle Cartagena kenti kıyılarına geldiği belirtildi.

Teknelerden birinde 1 düzensiz göçmenin ölü bulunduğu ve yapılacak otopsi sonrasında ölüm nedeninin belli olacağı açıklandı.

Ayrıca sahil güvenlik teknesinin yaklaştığı anda denize atlayan düzensiz göçmenlerden birinin de kayıp olduğu ve arama çalışmaları başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Murcia bölgesi sahillerine 1 Ocak'tan bu yana gelen düzensiz göçmen sayısının 298'i bulduğu kaydedildi.

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1 ölü 1 kayıp düzensiz göçmen dramı İspanya

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