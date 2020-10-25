İspanya, Kovid-19'a karşı ikinci kez ulusal OHAL ilan etti

Başbakan Pedro Sanchez başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlemi içeren OHAL kararı aldı.

İspanya'da yasa gereği Bakanlar Kurulu'nda alınan OHAL kararı 15 gün boyunca geçerli olurken, uzatılması için meclisin onayı gerekiyor.

Başbakan Sanchez, hükümetin planının OHAL'i yaklaşık 6 ay boyunca uzatmak olduğunu açıklayarak, "OHAL'in 9 Mayıs'a kadar uzatılması için meclise önerge sunacağız. Pandemi bir devlet meselesi, tüm siyasi grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

Basın toplantısında konuşan Sanchez, ülkedeki 17 özerk yönetimden 10'unun talebini ve uzman görüşlerini dikkate alarak OHAL ilan etme kararı aldıklarını söyledi.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Kovid-19'da ikinci dalganın İspanya ve Avrupa'nın geri kalanında çok yoğun olduğunu vurgulayan Sanchez, "Durum çok ciddi. Virüsle mücadelede en etkili araç olduğu için OHAL'i onaylıyoruz. Birinci dalgada olduğu gibi şimdi de bunu başaracağız." dedi.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ilk olarak 14 Mart-21 Haziran tarihleri arasında OHAL ilan edilmiş ve bu süreçte halka mecbur olmadıkça (işe gitmek, sağlık veya alışveriş) sokağa çıkma yasağı getirilip, okullar, barlar, restoranlar ve mağazalar kapatılmıştı.