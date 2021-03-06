İspanya kral kupası Athletic Bilbao Barcelona maçı ne zaman? Kral kupası sahibini bulacak!

İspanya Kral Kupası maçı tarihi futbolu yakından takip eden kişiler tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırmaya başlandı. La Cartuja Stadı’nda karşı karşıya gelecek Athletic Bilbao ve Barcelona mücadelesi merakla bekleniyor. 2019-2020 sezonunun, İspanya Kral Kupası müsabakası heyecanı tüm dünyada ilgi ile takip edilecek. Peki, İspanya kral kupası Athletic Bilbao Barcelona maçı ne zaman? İşte, yanıtı!

İspanya kral kupası ne zaman?

Kral Kupası'nı en fazla kazanan takım olan Barcelona Athletic Bilbao arasında gerçekleşecek olan futbol müsabakası maçı 17 Nisan'da Sevilla'nın La Cartuja Stadı'nda oynanacak. Pandemi nedeni ile ertelenen 2019-2020 sezonu Kral Kupası finali ise 3 Nisan'da aynı stadda gerçekleşecek. Ancak, Kovid – 19 nedeni ile maçlar seyircisiz olarak oynanacak.



