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İspanya kral kupası Athletic Bilbao Barcelona maçı ne zaman? Kral kupası sahibini bulacak!

06.03.2021 01:37 | Son Güncelleme:
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İspanya kral kupası Athletic Bilbao Barcelona maçı ne zaman? Kral kupası sahibini bulacak!

İspanya kral kupası ne zaman? sorusunun yanıtı futbol severler tarafından arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. İspanya Kral kupası finalinde Levante'yi 2-1 yenen Athletic Bilbao, kral kupası finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, İspanya kral kupa maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte, detaylar!

İspanya Kral Kupası maçı tarihi futbolu yakından takip eden kişiler tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırmaya başlandı. La Cartuja Stadı’nda karşı karşıya gelecek Athletic Bilbao ve Barcelona mücadelesi merakla bekleniyor. 2019-2020 sezonunun, İspanya Kral Kupası müsabakası heyecanı tüm dünyada ilgi ile takip edilecek. Peki, İspanya kral kupası Athletic Bilbao Barcelona maçı ne zaman? İşte, yanıtı!

İspanya kral kupası ne zaman?

Kral Kupası'nı en fazla kazanan takım olan Barcelona Athletic Bilbao arasında gerçekleşecek olan futbol müsabakası maçı 17 Nisan'da Sevilla'nın La Cartuja Stadı'nda oynanacak. Pandemi nedeni ile ertelenen 2019-2020 sezonu Kral Kupası finali ise 3 Nisan'da aynı stadda gerçekleşecek. Ancak, Kovid – 19 nedeni ile maçlar seyircisiz olarak oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya

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