İspanya Kralı, babasının maaşını keserek reddi miras yaptı

Kral 6. Felipe, hakkında "yolsuzluk" iddiaları çıkan 82 yaşındaki babası emerit Kral Juan Carlos ile ekonomik tüm bağlarını kopardı.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Kral 6. Felipe'nin kamuoyu tarafından da bilinmesini istediği karar gereği; babası Juan Carlos ile yatırım veya finansal boyuttaki tüm bağlarını kopardığı, yasal olarak reddi miras yaptığı bildirildi.

Kral 6. Felipe'nin, babası emerit Kral Juan Carlos'un bundan böyle İspanya devlet bütçesinden aldığı maaşın kesilmesi kararını da aldığı kaydedildi.

"MEKKE-MEDİNE HIZLI TREN PROJESİ İHALESİNDEN 100 MİLYON AVRO KOMİSYON ALDI" İDDİASI

İspanyol basınında hafta içinde çıkan haberlerde, İsviçre Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Juan Carlos'un 2012'de İspanyol konsorsiyumu tarafından kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden 100 milyon avro komisyon almakla suçlandığı iddia edilmişti.

Carlos'un aldığı komisyonun 65 milyon avrosunu arkadaşı Corinna zu-Sayn-Wittgenstein'a bağışladığı ve bunu Panamalı vakıf aracılığıyla İsviçre bankalarındaki bir hesaba göndererek yaptığı belirtilmişti.

Corinna'nın avukatı Robin Rathmell ise dönemin İspanya Kralı Juan Carlos tarafından 2012'de müvekkiline para aktarıldığını kabul etse de bunun hediye olduğunu savunmuştu.