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İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2019 20:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "Bu süreçte maalesef ve maalesef bize 'S-400'ü almayın' diyen Amerika, sınırdan patriotları çekti. Almanya da çekti, Almanya çekince zaten Hollanda da çekiyor. Şimdi İtalya da SANTİ'yi çekeceğini söyledi" - "Sınırımızda hava savunma sistemlerini, bataryalarını, patriotlarını uzatacağını söyleyen tek ülke ispanya oldu. İspanya, Türkiye'nin gerçek dostudur. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz" - "Çatışmaya değil dostluğa, dayanışmaya, hoşgörüye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu alanlarda bizim en çok güvendiğimiz birlikte çalıştığımız ülkelerin başında İspanya geliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile dış politikayı ilgilendiren alanlarda ilişkilerinin güvene dayalı daha sağlıklı ilerleyeceğini bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası verilmesi dolayısıyla Antalya'daki bir otelde tören düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde "Türkiye S-400'ü aldı. Kullansın, kullanmasın, Amerika şöyle söyledi, Türkiye böyle cevap verdi, NATO böyle düşünüyor." gibi sürekli tartışma yaşandığını söyledi. Oysa kendilerinin hava savunma sistemine ihtiyaçlarının olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Herkesin elinde uzun menzilli füzeler var veya başka tehditler var. Bu tehditler esasen NATO'nun tehdididir. Suriye problemi başladıktan sonra bizim sınırımıza ABD, Hollanda, Almanya ve İspanya patriot bataryalarını gönderdi. İtalya da SANTİ bataryasını gönderdi. Bu, İtalyanlar ile Fransızların ortak üretimi. Onlarla da mutabakat zaptımız var ama orta vadede bir proje. Bu süreçte maalesef ve maalesef bize 'S-400'ü almayın' diyen Amerika, sınırdan patriotları çekti. Almanya da çekti, Almanya çekince zaten Hollanda da çekiyor. Şimdi İtalya da SANTİ'yi çekeceğini söyledi. Sınırımızda hava savunma sistemlerini, bataryalarını, patriotlarını uzatacağını söyleyen tek ülke İspanya oldu. İspanya, Türkiye'nin gerçek dostudur. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz."

İspanyol Josep Borel'in Avrupa Birliği'nde (AB) yüksek temsilci olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Yani AB'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu. Bundan sonraki süreçte AB ile her şeyi birden düzelteceğiz diye naif olmaya gerek yok. Zorlukları iki taraf da biliyor. AB ile dış politikayı ilgilendiren alanlarda ilişkilerimiz güvene dayalı daha sağlıklı ilerleyecektir. İspanyolların bir özelliği de hiçbir zaman ön yargılı değillerdir, eleştirilerini açıkça, samimice söyler, ön yargılarla hareket etmezler." diye konuştu.

Dünyada hangi sorunlar var diye sorulması halinde "savaşlar, terör, yerinden edilmiş insanlar" gibi cevapların alınabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün hepimizin birleştiği bir nokta var ki Avrupa'da ve ötesinde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı kısacası kendisinden olmayan herkese karşı nefret ve hoşgörüsüzlük hat safhaya çıktı. Bu noktada Birleşmiş Milletler çatısı altında Medeniyetler İttifakı'nı canlandırma konusunda İspanya ile birlikte çalışıyoruz. O dönemdeki Dışişleri Bakanı Miguel de Medeniyetler İttifakı'nın yüksek temsilcisi oldu. Kendisine hem İspanya hem de Türkiye olarak destek veriyoruz çünkü çatışmaya değil dostluğa, dayanışmaya, hoşgörüye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu alanlarda bizim en çok güvendiğimiz, birlikte çalıştığımız ülkelerin başında İspanya geliyor."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hasan Akıncıoğlu

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