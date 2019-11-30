İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile dış politikayı ilgilendiren alanlarda ilişkilerinin güvene dayalı daha sağlıklı ilerleyeceğini bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası verilmesi dolayısıyla Antalya'daki bir otelde tören düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde "Türkiye S-400'ü aldı. Kullansın, kullanmasın, Amerika şöyle söyledi, Türkiye böyle cevap verdi, NATO böyle düşünüyor." gibi sürekli tartışma yaşandığını söyledi. Oysa kendilerinin hava savunma sistemine ihtiyaçlarının olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Herkesin elinde uzun menzilli füzeler var veya başka tehditler var. Bu tehditler esasen NATO'nun tehdididir. Suriye problemi başladıktan sonra bizim sınırımıza ABD, Hollanda, Almanya ve İspanya patriot bataryalarını gönderdi. İtalya da SANTİ bataryasını gönderdi. Bu, İtalyanlar ile Fransızların ortak üretimi. Onlarla da mutabakat zaptımız var ama orta vadede bir proje. Bu süreçte maalesef ve maalesef bize 'S-400'ü almayın' diyen Amerika, sınırdan patriotları çekti. Almanya da çekti, Almanya çekince zaten Hollanda da çekiyor. Şimdi İtalya da SANTİ'yi çekeceğini söyledi. Sınırımızda hava savunma sistemlerini, bataryalarını, patriotlarını uzatacağını söyleyen tek ülke İspanya oldu. İspanya, Türkiye'nin gerçek dostudur. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz."