İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın Türkiye'de en çok yatırım yapan yedinci ülke olduğunu belirterek, "Bu da ülkemizin küresel sermaye bakımından güvenilir olduğu anlamına gelir. İspanya, her zaman Türkiye'ye güvenmiştir." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası verilmesi dolayısıyla Antalya'daki bir otelde tören düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Akıncıoğlu'na verilen nişanın önemine işaret etti.

Bir ülkenin, başka bir ülke vatandaşına kolay kolay böyle bir şeref madalyasını tevcih etmeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "İspanya sivil liyakat nişanını İspanya Kralı, dış ilişkilerine, Avrupa ile olan ilişkilerine katkısı olan kendi vatandaşlarına, İspanya'nın diğer ülkelerle ilişkilerine katkı sunan kişilere verir. Bu anlamda bu ödülü Hasan Akıncıoğlu sonuna kadar hak etmiştir." diye konuştu.

İspanya Kralı 6. Felipe'e teşekkür eden Çavuşoğlu, Akıncıoğlu'nun sadece Antalya ile İspanya arasında değil, Türkiye ile İspanya arasında köprü görevi gördüğünü, ilişkilere ciddi katkılar sağladığını söyledi.