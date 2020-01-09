HABER
  4. İspanya mahkemesi, Katalan siyasetçi Junqueras'ın cezaevinde kalmasına karar verdi

İspanya mahkemesi, Katalan siyasetçi Junqueras'ın cezaevinde kalmasına karar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 18:40 | Son Güncelleme

İspanya mahkemesi, Katalan siyasetçi Junqueras'ın cezaevinde kalmasına karar verdi

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Adalet Divanına ters görüş açıklayarak tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Avrupa Adalet Divanınca siyasi dokunulmazlığı tanınan ve AP tarafından Avrupa parlamenteri olarak görev yapma hakkı olduğu bildirilen tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras hakkında yapılan başvurulara olumsuz yanıt verdi.

Mahkeme, Junqueras'ın aldığı ve nihai olan 13 yıllık hapis cezasından dolayı seçilme ve temsil hakkının olmadığına kanaat getirerek, Katalan siyasetçinin serbest kalması, dokunulmazlık elde etmesi ve Avrupa parlamenteri olması yönündeki talepleri geri çevirdi.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan sonra 2 Kasım 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu lideri Oriol Junqueras, isyana teşvik ve devlete itaatsizlik suçlarından 13 yıl hapis cezası almıştı.

Avrupa Adalet Divanı ise 19 Aralık'ta aldığı kararda, cezaevinde olan Junqueras'ın, henüz hakkında verilmiş bir mahkumiyet cezası yok iken, 26 Mayıs 2019'da AP milletvekili seçilmesi dolayısıyla "siyasi dokunulmazlık" hakkı bulunduğuna kanaat getirmişti.

AP de Junqueras'ın AB parlamenterliğini tanıyarak 13 Ocak'ta yapılacak oturumda diğer Katalan siyasetçiler Carles Puigdemont ve Antoni Comin ile birlikte görevine başlayacağını duyurmuştu.

Ayrıca AP'deki Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, cezaevindeki Junqueras'ı, gruplarının başkan yardımcısı olarak seçmişti.

İspanya Yüksek Mahkemesi, dokunulmazlık hakkı olmadığına kanaat getirdiği Junqueras ile ilgili kararını AP'ye iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Öğretmen, 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisini dövdü, soruşturma başlatıldıÖğretmen, 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisini dövdü, soruşturma başlatıldı
Türkiye'den Libya tepkisi: Bütünüyle gerçek dışıTürkiye'den Libya tepkisi: Bütünüyle gerçek dışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu İspanya Katalonya sorunu tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Haddini aştı! Atatürk hakkında skandal sözler

Haddini aştı! Atatürk hakkında skandal sözler

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endoskopi sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Muğla'da sokak ortasında iğrenç olay! Tutuklandı

Sokak ortasında iğrenç olay!

Zonguldak'ta lisede skandal! Başına demir çubukla vurdu ve...

Lisede skandal! Başına demir çubukla vurdu ve...

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, hayati tehlikeyi atlattı

Okulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.