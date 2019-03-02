İspanya mayın avcı gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo' saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M36 borda numaralı mayın avcı gemisi 'Tajo'ya boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botu eşlik etti.

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