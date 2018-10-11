İspanya Milli Günü "Fiesta Nacional" Ankara'da kutlandı.
İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde bir otelde, iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyona Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, İspanya'nın stratejik ortağı olduğunu söyledi.
"Türkiye, İspanya'nın Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ticari partneridir." ifadesini de kullanan Gonzalez-Barba, İspanya'nın Nevşehir, Kocaeli'de, Antalya'da, İzmir'de, Hatay'da fahri konsolosluğunun bulunduğunu anımsattı.
Ankara'ya yeni atanan ve henüz güven mektubu sunmayan Gonzalez-Barba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İspanya ve İspanyol toplumunun saygısını iletti.
Resepsiyon, ikramların ardından sona erdi.
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