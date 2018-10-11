HABER

İspanya Milli Günü "Fiesta Nacional" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 21:49 | Son Güncelleme

İspanya Milli Günü "Fiesta Nacional" kutlandı

İspanya Milli Günü "Fiesta Nacional" Ankara'da kutlandı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde bir otelde, iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyona Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, İspanya'nın stratejik ortağı olduğunu söyledi.

"Türkiye, İspanya'nın Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ticari partneridir." ifadesini de kullanan Gonzalez-Barba, İspanya'nın Nevşehir, Kocaeli'de, Antalya'da, İzmir'de, Hatay'da fahri konsolosluğunun bulunduğunu anımsattı.

Ankara'ya yeni atanan ve henüz güven mektubu sunmayan Gonzalez-Barba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İspanya ve İspanyol toplumunun saygısını iletti.

Resepsiyon, ikramların ardından sona erdi.

PARTNERSevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!Sevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!
flash!!!!flash!!!!
İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildiİstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fiesta Nacional İspanya İspanya Büyükelçisi Rafael Mendivil Peydro Türkiye

En Çok Okunan Haberler

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.