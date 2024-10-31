İspanya'nın ardından bu kez Tayvan... Kong-rey Tayfunu vurdu: Ölü ve yaralılar var, binlerce kişi tahliye edildi

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), sel ve toprak kayması tehlikesi bulunan bölgelerdeki 9 bin 658 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Nantou ilinde kara yolunda devrilen bir ağacın çarptığı küçük kamyonette seyahat eden 56 yaşındaki yabancı uyruklu 1 kadının hayatını kaybettiği belirtilirken, hangi ülkeden olduğuna dair bilgi verilmedi.

Kong-rey Tayfununun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller nedeniyle çeşitli illerde 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ada'daki 12 yerleşimde 91 acil durum barınağına 1822 kişinin yerleştirildiği ifade edildi.

Taroko National Parkı'nda yürüyüş yaparken iletişimin kesildiği bildirilen Çekya'dan 2 turistle irtibat kurulduğu ve yerlerinin tespit edildiği bilgisi verildi.

153 BİN HANENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Şiddetli rüzgar ve yağış, Ada genelinde sellere ve toprak kaymaları yol açarken evler, yollar ve kritik altyapı zarar gördü.

Taiwan Power elektrik şirketi, Kong-rey Tayfunu nedeniyle Ada genelinde 153 bin hanenin elektriğinin kesildiğini, 96 bin haneye halen elektrik verilmediğini bildirdi.

Tayvan'ın doğusundaki Taitung ve Haulien illeri elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen bölgeler oldu.

Tayfun nedeniyle Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda 241 uçak seferi iptal edildi, Taiwan Railway demir yolu şirketi doğu, batı ve güney hatlarındaki tren seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Ada'daki 22 şehir ve il düzeyindeki yerleşimde okullar ve iş yerleri tatil edilirken yarından itibaren birkaç bölge hariç eğitime ve iş faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

BU YILKİ 21'İNCİ TAYFUN

Merkezi Meteoroloji İdaresi, Kong-rey Tayfunu'nun, bugün öğle saatlerinde Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung ilinin Çınggong kasabasına ulaştığını ve ardından kuzey-kuzeybatı yönünde iç kesimlere ilerlediğini açıkladı.

Tayvan'ın karşı kıyısında, Çin'in doğu kıyısındaki Fucien eyaletinde de tayfun nedeniyle ikinci seviye alarm ilan edildi.

Eyalette tayfun nedeniyle tren ve feribot seferleri ile sahil bölgeleri ve açık denizdeki inşaat faaliyetleri durduruldu.

Tayfunun yol açabileceği afet koşullarına karşı tedbir olarak kurtarma gemileri, helikopterler ve devriye botları personeliyle birlikte hazır tutuluyor.

Öte yandan, tayfun nedeniyle Fucien'in yanı sıra kuzeyindeki Cıciang ve Ciangsu eyaletleri ile Şanghay şehrinin kıyı bölgelerinde aşırı yağışın nehirlerdeki su seviyesini artırabileceğine işaret edilerek yerel yönetimlerin sel koruma tedbirlerini artırması istendi.

Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan kesintisiz rüzgarlar taşıyan Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 140'A YÜKSELDİ

Öte yandan İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesi başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 140'a çıktı.





Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır