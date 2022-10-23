HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İspanya'nın başkenti Madrid'de ilginç görüntü! Yüzlerce koyun kente indi

İspanya'nın başkenti Madrid'de ilginç görüntü! Yüzlerce koyun kente indi

23.10.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın başkenti Madrid, ilginç bir festivale imza attı. Orta Çağ'a kadar dayanan ve "Trashumancia Şenliği" adıyla anılan festival kapsamında, yüzlerce koyun ve keçi Madrid sokaklarında tur attı. Öte yandan festivalin, günümüzde hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi ve çobanları onurlandırmayı amaçladığı bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de ilginç görüntü! Yüzlerce koyun kente indi

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Orta Çağ geleneklerinden biri olan ve "Trashumancia Şenliği" adıyla bu yıl 29'uncusu düzenlenen etkinlikte 1200 koyun ve 200 keçi başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçirildi.

Şehir merkezine indiler! Polisler trafiği durdurduŞehir merkezine indiler! Polisler trafiği durdurdu

HAYVANCILIĞI TEŞVİK İÇİN DÜZENLENİYOR

Yaz sıcaklarından dolayı yaylaya çıkarılan koyunların sonbahar ile yeniden köylere indirilmesine atfen yapılan Trashumancia Şenliği, günümüzde hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi ve çobanları onurlandırmayı amaçlıyor.

1

Madrid kent merkezindeki önemli meydanlarda yürütülen küçükbaş hayvanları görmek isteyen Madridliler ve turistler, yerel kıyafetleriyle şarkı söyleyip dans eden çoban ailelere de alkışlarıyla destek oldu.

Madrid Belediyesi etkinliğin bu yılki ana temasının, biyolojik çeşitlilik için faydalı olan ve iklim değişikliğine karşı mücadele eden bu tür kapsamlı hayvan otlatmalarını ve ekolojik koridorları savunmak olduğunu bildirdi.

2

KÖKENİ 923 YILINA KADAR DAYANIYOR

Kayıtlara göre, Madrid'de ilk Trashumancia 923 tarihinde başlasa da 1273'de Çobanlar Onursal Konseyinin kurulmasıyla resmileşirken, 1994 yılından bu yana şenlik olarak halkla birlikte kutlanıyor.

Orta Çağ'daki gelenekte çobanlar, koyunlarını kentten geçirmek için dönemin yerel yetkililerine geçiş ücreti öderken, bu, günümüzde sembolik olarak belediye başkanlarına yapılıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bu pankeki konuşuyor!Sosyal medya bu pankeki konuşuyor!
Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'
Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...
Anahtar Kelimeler:
Madrid İspanya koyun

En Çok Okunan Haberler

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

İlginizi Çekebilir

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.