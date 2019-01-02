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Sınırda yatak minderi içerisine gizlenmiş iki göçmen bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2019 16:16 | Son Güncelleme

Kuzey Afrika sahili ile Fas arasında yer alan İspanya’nın Afrika’daki özerk bölgesi Melilla’ya ulaşarak Avrupa’ya kaçmaya çalışan 2 kişi, bir arabanın üzerine konulan yatak minderlerinin arasında yakalandı.

Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen iki kaçak göçmenin minder içindeki yolculuğu kısa sürdü. İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da sınır muhafızlarının kontrol ettiği bir aracın üzerine bağlanmış koltuk minderlerinin içinden kaçak göçmen çıktı.

Olayın görüntüleri, İspanyol parlamentosunun Cortes Generales'in üst kanadı İspanya Senatosu üyelerinden Jon Inarritu tarafından paylaşıldı.

Inarritu, yaptığı paylaşıma "İltica talebinde bulunmanının güvenli yolları olmadığı müddetçe Avrupa'nın güney sınırında bu gibi durumlar yaşanmaya devam edecek" notunu düştü.

Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen iki kaçak göçmenin minder içindeki yolculuğu kısa sürdü. İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da sınır muhafızlarının kontrol ettiği bir aracın üzerine bağlanmış koltuk minderlerinin içinden kaçak göçmen çıktı.

Olayın görüntüleri, İspanyol parlamentosunun Cortes Generales'in üst kanadı İspanya Senatosu üyelerinden Jon Inarritu tarafından paylaşıldı.

Inarritu, yaptığı paylaşıma "İltica talebinde bulunmanının güvenli yolları olmadığı müddetçe Avrupa'nın güney sınırında bu gibi durumlar yaşanmaya devam edecek" notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
İspanya Melilla Afrika Kuzey Afrika

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