İspanya'nın turizm cennetini sel vurdu: 5 ölü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez felaketin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması
Devlet geneleve kayyum atadı!
İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım
Gören tanıyamıyor! Evsiz çiftin müthiş değişimi
Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!
İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
OnePlus 6T ne zaman geliyor? Heyecan yaratan gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum