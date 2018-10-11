İspanya'nın turizm cennetini sel vurdu: 5 ölü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez felaketin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

İspanya'da sel felaketi; 5 ölü, 9 kişi kayıp

1 / 22 Adadaki kasabalardan selden en çok etkilenen Sant Llorenc Belediye Başkan Yardımcısı Antonia Bauza, ölenlerden ikisinin İngiliz vatandaşı, diğer 3 kişinin ise yerel halktan olduğunu söyledi.

2 / 22 Kırsal alanlardan sorumlu güvenlik teşkilatı Guardia Civil'den yapılan açıklamada ise 9 kişinin kaybolduğu belirtildi.

3 / 22 Aralarında Guardia Civil üyelerinin de olduğu 300 kişi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yardım için bölgeye 80 asker sevk edildi.

4 / 22 Yaklaşık 200 kişi de tahliye edilerek spor tesislerine ve bir hipodroma yerleştirildi.

5 / 22 Hükümet, olayı "yıkıcı" olarak değerlendirirken, Başbakan Pedro Sanchez'in gün içinde bölgeye gideceği açıklanmıştı. Parlamentoda ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

6 / 22 İspanya'nın Mayorka adasında gece metrekareye 232,8 litre yağış düştüğünü duyuran İspanya Meteoroloji Ajansı, şiddeti azalsa da yağmurun bugün de devam edeceği uyası yaptı.

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