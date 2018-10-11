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İspanya'nın turizm cennetini sel vurdu: 5 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 08:14 | Son Güncelleme

İspanya'nın turizm cenneti Mayorka adasında şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle en az 5 kişi öldü. Sel nedeniyle 9 kişi de kayboldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez felaketin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

İspanya'da sel felaketi; 5 ölü, 9 kişi kayıp

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Adadaki kasabalardan selden en çok etkilenen Sant Llorenc Belediye Başkan Yardımcısı Antonia Bauza, ölenlerden ikisinin İngiliz vatandaşı, diğer 3 kişinin ise yerel halktan olduğunu söyledi.
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Kırsal alanlardan sorumlu güvenlik teşkilatı Guardia Civil'den yapılan açıklamada ise 9 kişinin kaybolduğu belirtildi.
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Aralarında Guardia Civil üyelerinin de olduğu 300 kişi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yardım için bölgeye 80 asker sevk edildi.
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Yaklaşık 200 kişi de tahliye edilerek spor tesislerine ve bir hipodroma yerleştirildi.
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Hükümet, olayı "yıkıcı" olarak değerlendirirken, Başbakan Pedro Sanchez'in gün içinde bölgeye gideceği açıklanmıştı. Parlamentoda ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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İspanya'nın Mayorka adasında gece metrekareye 232,8 litre yağış düştüğünü duyuran İspanya Meteoroloji Ajansı, şiddeti azalsa da yağmurun bugün de devam edeceği uyası yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
İspanya sel felaketi

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