İspanya Nisan’da Erken Seçime Gidiyor

Ancak bir dönem Rajoy karşısında birleşen Sosyalistler’in çoğu, kemer sıkma politikası karşıtları ve bölgesel ulusalcı partiler geçen hafta Sanchez’e ayrılıkçılarla görüşmeleri durdurması için baskı yaptı.

Sekiz aylık iktidarı sırasında hayata geçirdiklerini aktardığı bir televizyon konuşmasında Sanchez, “Parlamentonun fesh edilmesini öneriyorum ve 28 Nisan’da seçim yapılması çağrısında bulunuyorum” dedi.

Görevden ayrılması için kendi partisi içinden baskıyla da karşı karşıya olan Sanchez, Katalan ayrılıkçı parlamento üyelerinin muhaliflere destek vermesiyle 2019 harcama planını meclisten geçiremedi.

Böylece İspanya’da halk son dört yılda üçüncü kez sandığa gitmiş olacak.

İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez‘ın yönettiği Sosyalist hükümetin parlamentoda bütçe oylamasını kaybetmesinin ardından erken seçime gidiliyor. Sanchez, 28 Nisan’da erken seçim yapılması çağrısı yaptı.

Sanchez, konuşmasında Katalonya’nın adını vermedi ancak talepleri anayasaya ve kanunlara uygun olan ülkenin farklı bölgeleriyle diyalog kurmaya çalıştığını söyledi.

Anketler Nisan’daki seçimlerin hiçbir adayın açık ara birinci olmasına izin vermeyeceğini ortaya koyuyor.

Anketlerde Sanchez’in Sosyalist Partisi önde görünüyor. Güneydeki Endülüs bölgesinde Sosyalistler’in iki ana rakibi Halk Partisi ve merkez sağcı Ciudadanos Partisi’nin koalisyonlarını yineleyebileceği sanılıyor. Endülüs’te bu iki parti Sosyalistler’i Vox Partisi’nin de desteğiyle koltuğundan etmişti.

Vox, bir dönem diktayla yönetilen İspanya’da nüfusun yoğun olduğu bu bölgede aşırı sağın ilk önemli zaferi olarak görülüyor. Anketler partinin ulusal mecliste de koltuk kazanacağını gösteriyor.

Sosyalistlerse barajı geçebilmek için Podemos Partisi’nin yanı sıra üçüncü bir ortakla da koalisyon yapmak zorunda kalabilir.

Sanchez’in seçenekleriyse kısıtlı. Merkez sağcı Ciudadanos’la bir anlaşma olası görünüyor. Katalan ulusalcıların ortaya çıkan bu koalisyonlara katılmasınaysa bölgenin İspanya’dan ayrılık ilan etmesinin ardından çok sayıda Katalan siyasetçi ve aktiviste açılan davalar nedeniyle mümkün görünmüyor.

