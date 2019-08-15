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İspanya, Open Arms gemisindeki bazı göçmenleri kabul edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

İspanya hükümeti, karasularında bulunan Open Arms adlı kurtarma gemisinde bulunan 150 göçmenden bazılarını kabul edeceğini söyledi.İspanya hükümetinden bugün yapılan açıklamada, karasularında bulunan ve limana yanaşmasına izin verilmeyen Open Arms adlı kurtarma gemisinde bulunan 150 göçmenden bazılarını kabul edeceğini bildirildi.Gemi kaptanının sözcüsü, Open Arms’ın İtalya karasularında olduğunu, Lampedusa Adası’ndan sekiz mil ötede demirlendiğini ve yolcuların Ağustos başlarında Akdeniz’de kurtarıldığından beri denizde beklediklerini söyledi.İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, mültecilerin limana çıkmalarını kabul etmemişti.

İspanya, Open Arms gemisindeki bazı göçmenleri kabul edecek

İspanya hükümeti, karasularında bulunan Open Arms adlı kurtarma gemisinde bulunan 150 göçmenden bazılarını kabul edeceğini söyledi.
İspanya hükümetinden bugün yapılan açıklamada, karasularında bulunan ve limana yanaşmasına izin verilmeyen Open Arms adlı kurtarma gemisinde bulunan 150 göçmenden bazılarını kabul edeceğini bildirildi.
Gemi kaptanının sözcüsü, Open Arms’ın İtalya karasularında olduğunu, Lampedusa Adası’ndan sekiz mil ötede demirlendiğini ve yolcuların Ağustos başlarında Akdeniz’de kurtarıldığından beri denizde beklediklerini söyledi.
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, mültecilerin limana çıkmalarını kabul etmemişti. Ancak, Roma İdare Mahkemesi dün Open Arms adlı geminin İtalyan karasularına girmesine izin verilmesi gerektiğine karar vermişti.

İspanya, Open Arms gemisindeki bazı göçmenleri kabul edecek

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