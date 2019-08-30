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İspanya Open Arms'taki düzensiz göçmenlerden 15'ini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

İspanya Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyn, İtalya açıklarındaki İspanyol STK Open Arms'a ait gemideki düzensiz göçmenlerden 15'ini alıp Cadiz'e getirdi

MADRİD (AA) - İspanya Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyn, İtalya açıklarındaki İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'a ait gemideki düzensiz göçmenlerin 15'ini alarak Cadiz Limanı'na getirdi.

Open Arms'ın gemisinde bulunan düzensiz göçmenlerin, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında dağıtılmasıyla ilgili varılan anlaşma gereği, İspanya hükümetinin talimatıyla İtalya'ya giden askeri gemi, aldığı 15 düzensiz göçmenle İspanya'nın güneyindeki Cadiz kentine geldi.

Eritre, Sudan, Etiyopya ve Gambiya uyruklu oldukları açıklanan biri kadın 15 düzensiz göçmenin, İspanyol polisi ve Kızıl Haç görevlilerince limanda karşılandığı, göçmenlerin bulunduğu geçici kamplara götürülecekleri belirtildi.

İspanya hükümetinin, insani gerekçeyle ülkeye girişine izin verdiği 15 düzensiz göçmenin 7 gün içinde sığınma talebinde bulunma hakkı olduğu bilgisi verildi.

- Open Arms üç hafta mücadele verdi

Akdeniz'de kurtardığı 163 düzensiz göçmeni İtalya veya Malta'da güvenli bir limana bırakmak isteyen Open Arms, bu iki ülkenin karşı çıkması sonucu yaklaşık 3 hafta boyunca mücadele vermişti.

Gemideki reşit olmayan, hamile veya hasta durumdaki düzensiz göçmenlerin karaya çıkmasına ayrı ayrı izin verilirken, kalan 83 kişinin Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa ve Lüksemburg arasında dağıtılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Open Arms ile ilgili tartışmalar, İspanya'da Meclise taşınırken, Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, hükümetin teklifine karşı Open Arms'ın hiçbir zaman İspanyol limanlarına gelmeyi istemediğini söylemişti.

- Dikenli telleri aşan 153 düzensiz göçmen, İspanya tarafına geçti

Diğer yandan İspanya-Fas sınırındaki Ceuta kentinde sınır hattındaki 6 metre yüksekliğindeki dikenli telle örülü duvarı bu sabaha karşı aşan 153 düzensiz göçmenin İspanya tarafına geçtiği bildirildi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin verdiği bilgilerde, sınırda yaşanan düzensiz göçmen akınını önlemeye çalışan İspanyol jandarmasından 6 görevlinin hafif yaralandığı, dikenli telleri aşan düzensiz göçmenlerin bazılarının vücudunda kesikler olduğu kaydedildi.

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