İspanya Open Arms'taki düzensiz göçmenlerden 15'ini aldı

MADRİD (AA) - İspanya Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyn, İtalya açıklarındaki İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'a ait gemideki düzensiz göçmenlerin 15'ini alarak Cadiz Limanı'na getirdi.

Open Arms'ın gemisinde bulunan düzensiz göçmenlerin, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında dağıtılmasıyla ilgili varılan anlaşma gereği, İspanya hükümetinin talimatıyla İtalya'ya giden askeri gemi, aldığı 15 düzensiz göçmenle İspanya'nın güneyindeki Cadiz kentine geldi.

Eritre, Sudan, Etiyopya ve Gambiya uyruklu oldukları açıklanan biri kadın 15 düzensiz göçmenin, İspanyol polisi ve Kızıl Haç görevlilerince limanda karşılandığı, göçmenlerin bulunduğu geçici kamplara götürülecekleri belirtildi.

İspanya hükümetinin, insani gerekçeyle ülkeye girişine izin verdiği 15 düzensiz göçmenin 7 gün içinde sığınma talebinde bulunma hakkı olduğu bilgisi verildi.

- Open Arms üç hafta mücadele verdi

Akdeniz'de kurtardığı 163 düzensiz göçmeni İtalya veya Malta'da güvenli bir limana bırakmak isteyen Open Arms, bu iki ülkenin karşı çıkması sonucu yaklaşık 3 hafta boyunca mücadele vermişti.