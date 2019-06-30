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İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

İspanya sıcak hava dalgasının tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor.İspanya’da 2019 yılının ilk yarısında çoğu küçük bölgelerde 6 bin orman yangını görüldüğü belirtildi.

İspanya sıcak hava dalgasının tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
İspanya’da 2019 yılının ilk yarısında çoğu küçük bölgelerde 6 bin orman yangını görüldüğü belirtildi. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği İspanya’da küçük alanlardaki orman yangınları itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, bazı bölgelerde sıcaklığın da artış göstermesiyle orman yangınları geniş alanlara yayıldı. Katolanya Özerk Bölgesi’nde çıkan orman yangınını kontrol altına alındığı, Madrid’de ise orman yangınları nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği öğrenildi.
Madrid’de dün, Cadalso de los Vidrios kasabasında bir kamp alanındaki 200 kişi tahliye edildi. Almorox bölgesinde Cuma günü başlayan 350 itfaiye erinin müdahale ettiği orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Madrid’e 60 kilometre uzaklıktaki Toledo kabasındaki orman yangının büyük bire bölümünün itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.
Meteoroloji uzmanlarına göre, Avrupa’yı vuran Sahra Çölü’nden yükselen sıcak hava dalgasının bugün etkisini azaltacak.

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