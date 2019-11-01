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İspanya, Şili'nin iptal ettiği iklim konferansına ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 21:46 | Son Güncelleme

COP25 iklim konferansı, 2-13 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - İspanya'nın başkenti Madrid, Latin Amerika ülkesi Şili'nin hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle iptal ettiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) ev sahipliği yapacak.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Şili'nin, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle ev sahipliği yapamayacağını açıkladığını COP25 iklim konferansının 2-13 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde iki haftadır süren gösteriler nedeniyle COP25 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapamayacaklarını açıklamıştı.

Şili'nin toplantıları iptal etmesinin ardından İspanya hükümeti, iklim konferansına ev sahipliği yapma teklifinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
COP25 madrid Şili

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