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İspanya sınırında uçucu kül çuvalının içinden mülteci çıktı

22.02.2021 18:24 | Son Güncelleme:
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İspanya sınırında uçucu kül çuvalının içinden mülteci çıktı

Kuzey Afrika'da İspanya ve Fas arasındaki sınır kenti olan Melilla'daki sınır görevlileri İspanya'ya ihraç edilen kül çuvalının içine gizlenmiş mülteci yakaladı. Zehirli olduğu belirtilen çuvala gizlenmiş mültecinin o anları kameraya yansıdı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki sınırına yüzlerce göçmen akın etmeye devam ediyor. Ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla’daki sınır görevlileri, İspanya’ya gönderilen konteyner içindeki uçucu kül çuvallarındaki hareketliliği fark etti. Sınır görevlisi uçucu kül çuvalını açtığı sırada, çuvalın içinde gizlenmiş Fas uyruklu mülteciyi fark etti. Zehirli olduğu belirtilen çuvala gizlenmiş mültecinin o anları kameraya yansıdı.

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ZEHİRLİ MADDEYE ALDIRMADI

Zehirli madde olduğu ifade edilen uçucu kül çuvalındaki mültecinin sağ kalmasının mucize olduğunu belirten yetkililer, uçucu küllerin çimento ve yol onarımı için İspanya'ya ihraç edildiği kaydedildi. İspanyol sınır görevlileri yakalanan Fas uyruklu mülteci hakkında soruşturma başlattı. (DHA)

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