"İspanya, Suudi Arabistan'a bomba satışını henüz askıya almadı"

MADRİD (AA) - İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Suudi Arabistan'a lazer güdümlü bomba satışının henüz askıya alınmadığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Robles, İspanya Senatosunu, Yemen'de sivillere karşı kullanılabileceği gerekçesiyle Suudi Arabistan'a 400 lazer güdümlü bombanın satışının durdurulmasıyla ilgili tartışmalar konusunda bilgilendirdi.

Anlaşmanın henüz askıya alınmadığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu açıklayan Robles, "Kararlar, ortak ve anlaşma imzalayan iki ülke arasındaki ikili çerçeveye göre alınacak ve dostane bir şekilde çözülecek." dedi.

İspanyol hükümetinin BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ne saygı duyduğunu dile getiren Robles, bomba satışı anlaşmasının, 1,8 milyar avroluk savaş gemisi satışı hakkındaki sözleşmeyle ilgili olmadığını ifade etti.

- Geri adım sinyali

Savunma Bakanlığı geçen hafta salı günü, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de içinde çocukların da olduğu bir otobüsü vurması konusundaki tartışmaların gölgesinde bu ülkeye 400 lazer güdümlü bomba satışının durdurulmasına karar verildiğini ve 9,2 milyon avronun geri ödeneceğini açıklamıştı.