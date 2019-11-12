İspanya tarihinde ilk koalisyon hükümeti için sol partiler anlaştı

28 Nisan'daki seçimlerin ardından hükümet kurmayı başaramamalarının vatandaşlarda "hayal kırıklığı yarattığının farkında olduklarını" kaydeden Sanchez, "Hükümet ruhuna uymayacak tek şey İspanyollar arasında kin ve nefret olacaktır." diye konuştu.

Basına mensuplarına soru kabul etmeden açıklama yapan Sanchez, "Her iki partinin de taahhüdü İspanya'daki siyasi belirsizliği kaldırmaktı. Tüm yasama dönemini kapsayan, 4 yıllık, istikrarlı bir hükümet kuracağız." dedi.

Sanchez ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı lideri Pablo Iglesias mecliste bir araya gelirken, iki lider hükümet kurulması için ön anlaşma imzaladı.

Seçimlerden 1. parti çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyen PSOE'nin lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, hükümetin kurulması için hızlı adım attı.

MADRİD (AA) - İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimlerin ardından, ülke tarihinde ilk olacak bir koalisyon hükümeti kurulması için sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos arasında ön anlaşma sağlandı.

- Iglesias: "Aşırı sağa karşı en iyi aşı bu"

"Nisan'da hükümet kurmak için tarihi bir fırsat vardı şimdi ise bu tarihi bir gereklilik." diyen Unidas Podemos lideri Iglesias da "yurttaş" olarak tanımladığı PSOE'lilerle birlikte çalışmaktan onur duyacaklarını söyledi.

Iglesias ayrıca, pazar günkü seçimlerde oylarını artırarak ülkede 3. büyük siyasi güç haline gelen Vox partisinin yükselişine atfen, kuracakları sol koalisyon için "Aşırı sağa karşı en iyi aşı bu." yorumunda bulundu.

- 5 ayda uzlaşamayan Sanchez ve Iglesias 48 saatte anlaştı

Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimler sonunda, şimdikinden daha iyi şartlarda olmalarına rağmen 5 aylık müzakere süresinde hükümet kurmak konusunda anlaşamayan Sanchez ve Iglesias, bu kez 10 Kasım'daki seçimlerden 48 saat sonra anlaşma sağladı.

Diğer yandan İspanyol basını, kurulacak koalisyon hükümetinde Unidas Podemos lideri Iglesias'ın başbakan yardımcısı olacağını yazdı.

PSOE ve Unidas Podemos arasında 28 Nisan'daki seçimlerden sonra anlaşma sağlanamamasının en önemli gerekçelerinden biri Iglesias'a hükümet içinde yer verilmemiş olmasıydı.